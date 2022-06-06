نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افردي شعرك واجعليه كالحرير بملعقة فازلين مهما كان شعرك مموج هيتفرد وينعم مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى شعر ناعم وطويل وجذاب، حيث يعتبر الشعر زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم المسترسل ونلاحظ أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلة خشونة الشعر وتقصفه وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تواجه الغالبية من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات والخلطات التي تعمل على فرد الشعر وتعتبر من الخلطات والوصفات التي تلجأ الغالبية من الفتيات لإستخدامها هي إستخدام مكواة الشعر والسيشوار اللذان يعملان على فرد الشعر في نفس الوقت وبعد مرور وقت معين من إستخدام تلك الأجهزة يصبح الشعر متقصف وغير مقبول، حيث تعتبر الإستخدامات الأخرى التي تستخدمها الكثير من الفتيات هي إستخدام وصفة الكيرياتين الذين يقومون بعمله في المراكز التجميلية وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن بالإضافة إلى أنها تعمل على إصابة خلايا المخ بالسرطانات التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.
لذلك علينا بإستخدام وصفة طبيعية آمنة للشعر وتعتبر وصفة الفازلين من أكبر الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر ويمكننا إدخال الفازلين مع العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على حل مشكلات الشعر الأخرى، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على نتائج افضل.
مكونات عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة الفازلين لفرد الشعر
- قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بعمله إلى نصفين حتى يسهل وضع تلك الوصفة السحرية به.
احضري وعاء مناسب وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العطري وعلينا بدمج تلك المكونات ببعضها حتى تصبح متجانسة وجيدة القوام مايشبه القوام الكريمي.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بوضعه على فروة الرأس وفي جميع البصيلات من الجذور إلى الأطراف بعد الإنتهاء من وضع هذه الوصفة قومي بتركها على شعرك لمدة من الوقت حتى تمتص فروة الراس تلك الوصفة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب وعليكي بتنشيفه وسوف تلاحظين النعومة السحرية من اول يوم إستخدام وعليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم تلاحظين نتائج أفضل سوف تنبهرين بها.
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