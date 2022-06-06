طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية الاقتصادية بتتبيلة لذيذة وبطعم وريحة تجنن

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عمر شويل - جدة ترغب ويقبل الكثير من الأطفال والكبار على تناول الكفتة لأن الكفتة تعد من الوجبات السريعة التي تبدو بطعم جميل ورائع، حيث يمكننا تناول وعمل الكفتة بالعديد من الأطعم والأشكال المختلفة حيث يمكننا تناولها إما باللحمة أو الفراخ وفي جميع تلك الحالتين تعتبر مهمة وذات قمية غذائية كبرى، حيث تعتبر كفتة الفراخ من الذ انواع الكفتة التي يمكننا تناولها حيث تعتبر طريقة عمل الكفتة بالفراخ في المنزل بأبسط الطرق وبأبسط المكونات وعلينا بتقديم الكفتة بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية وهي قلي الكفتة بدل من أن نقوم بوضعها في الفرن.
وعلينا بتقديم ألذ طعم للكفتة لتناولها مع العديد من المقبلات المختلفة التي تضيف طعم ونكهة رائعة للكفتة ولا تحتاج الكفتة المقلية إلا بعض الخضروات والبهارات التي تجعلها ذات طعم رائع وجميل، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الكفتة المقلية بالفراخ ونقدم إليكي مكونات عمل وصفة الكفتة بالفراخ المقلية لتناولها بألذ وأشهى طعم.
مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ المقلية
- قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المخلية.
- حبتان أثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- كمية مناسبة من البقسماط.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة من البهارات
طريقة عمل وصفة كفتة الفراخ المقلية
- عليكي بتحضير الكبة الكهربائية وضعي بها قطعتان من صدور الفراخ المخلية بعد تقطيعها قطع متوسطة الحجم حتى يسهل فرمها ثم علينا بإضافة حبتان إثنان من الفلفل الأخضر مع حبتان إثنان من البصل وقومي بفرم هذه المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة من الفراخ والخضروات.
- بعد الإنتهاء من عجينة الفراخ علينا بتفريغ محتويات الكبة في وعاء كبير وعلينا بوضع كمية من البقسماط به مع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود والبهارات وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تصبح عجينة متجانسة المكونات.
- بعد ذلك عليكي بتشكيل أصابع عجينة كفتة الفراخ على حسب الشكل الذي ترغبين به سواء أصابع او كرات.
بعد الإنتهاء من تشكيل عجينة الكفتة قومي بتحضير طاسة عميقة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت وضعيها على النار وعند سخونة الزيت قومي بقلي الكفتة التي قومنا بتشكيلها.
- أتركي هذه الكفتة حتى تنضج وتأخذ اللون البني المحمر وعند نضجها قومي بإخراجها من الزيت وعليكي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بألذ وأشهى طعم.
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