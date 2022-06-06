نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية الاقتصادية بتتبيلة لذيذة وبطعم وريحة تجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب ويقبل الكثير من الأطفال والكبار على تناول الكفتة لأن الكفتة تعد من الوجبات السريعة التي تبدو بطعم جميل ورائع، حيث يمكننا تناول وعمل الكفتة بالعديد من الأطعم والأشكال المختلفة حيث يمكننا تناولها إما باللحمة أو الفراخ وفي جميع تلك الحالتين تعتبر مهمة وذات قمية غذائية كبرى، حيث تعتبر كفتة الفراخ من الذ انواع الكفتة التي يمكننا تناولها حيث تعتبر طريقة عمل الكفتة بالفراخ في المنزل بأبسط الطرق وبأبسط المكونات وعلينا بتقديم الكفتة بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية وهي قلي الكفتة بدل من أن نقوم بوضعها في الفرن.

وعلينا بتقديم ألذ طعم للكفتة لتناولها مع العديد من المقبلات المختلفة التي تضيف طعم ونكهة رائعة للكفتة ولا تحتاج الكفتة المقلية إلا بعض الخضروات والبهارات التي تجعلها ذات طعم رائع وجميل، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الكفتة المقلية بالفراخ ونقدم إليكي مكونات عمل وصفة الكفتة بالفراخ المقلية لتناولها بألذ وأشهى طعم.

مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ المقلية

قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المخلية.

حبتان أثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

كمية مناسبة من البقسماط.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من البهارات

طريقة عمل وصفة كفتة الفراخ المقلية