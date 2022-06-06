نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة وكريم نيفيا كنز رباني عظيم من اول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض الجسم البشرة تجعلها كالزجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن منتجات لتعيد لبشرتها نضارتها، وجمالها وخاصة بعد مرورها بفترة الحمل والرضاعة والتي يتأثر جمسها كثيرا بسببهما، ولكن بعض المنتجات تحتوي على مواد كيميائية مما تؤثر بشكل سلبي على شكل ومظهر الجسم، ومن خلال هذا المقال نوضح طريقة طبيعية جدا للتخلص من مشاكل الجسم والبشرة. وصفة القهوة وكريم نيفيا للجسم وصفة القهوة وكريم نيفيا من الوصفات المفيدة جدا للجسم والبشرة، وذلك من أجل إعادة إشراق البشرة، وإعادة نضاراتها.

يتم مزج معلقتان من كريم نيفيا مع معلقتان من تفل القهوة، ويتم خلطها جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة عصير لمونه واحده على الخليط، ويتم مزجه جيدا، حتى يصبح جاهز للاستخدام.

يتم غسل الوجه جيدا لتنظيفه من أي بقايا مكياج.

يتم بعد ذلك تجفيف البشره من المياه بقطعة من القماش الناعم والنظيف.

قومي بأخذ بعض من الخليط وقومي بوضع المزيج على جميع أجزاء البشرة بشكل متناسق.

اتركي الخليط على بشرة وجهك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد وضعها على البشرىة لهذا الوقت، اغسلي وجهك بالماء البارد، وستلاحظين الفرق.

قومي بعمل الوصفة 3 مرات أسبوعيا، حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة. فوائد خلطة القهوة مع كريم النيفيا تحتوي وصفة القهوة مع كريم النيفيا إلى عدد من الفوائد الصحية التي تعود على البشرة، وإليكم الفوائد.

القهوة تعمل على تغذية البشرة، وتحفيز مرونة البشرة وإشراقها.

بينما يساعد كريم نيفيا على الحصول على بشرة ناعمة، كما يعمل على إزالة الخلايا الميتة.

ويعمل أيضا كريم نيفيا على اخفاء التجاعيد والخطوط التي تظهر مع التقدم في العمر.

ويحتوي عصير الليمون على فيتامين c وعلى مضادات الأكسدة.

يحتوي عصير الليمون على حمض السيتريك والذي يساعد على تنظيف البشرة.

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