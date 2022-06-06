نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه وتسمين وملئ الخدود لوجه صافي ونقي مثل ملكات الجمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سحري وطبيعي، حيث تتعرض الكثير من الفتيات لأشعة الشمس التي تجعل الفتيات يظهرون ببشرة غامقة اللون وقد يظهرون بشكل أسمر نتيجة إستخدام الوصفات والمنتجات التي تجعل الفتيات بهذا اللون ونتيجة ونتيجة لهذه المشكلة التي سببت الكثير من المواقف المحرجة للعديد من الفتيات جعلتهم يبحثون عن بعض الوصفات والخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة لظهورها بشكل أفضل، ويمكننا إستخدام وصفة الحلبة مع الزبادي يوميا للحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي يمكننا إستخدامها على بشرتنا.
البشرة البيضاء الناعمة من اكثر أنواع البشرات التي تعمل على جاذبية أي فتاة، وبملعقتان كببرتان من الحلبة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعلينا بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا ثم نقوم بوضع هذه الوصفة على بشرتنا وخلال ثلاثة أيام سوف نحصل على افضل نتائج.
مكونات عمل وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة.
- كمية مناسبة من الماء لسلق الحلبة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه
- قومي بالتوجه إلى غسل وتنظيف بشرتك جيدا بالماء والغسول المناسب.
- بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير إناء وضعي به كمية مناسبة من الماء مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة وقومي بوضعهما على النار حتى يتم غليانها.
- بعد غليان الحلبة قومي برفعها من على النار وقومي بوضع حبات الحلبة في طبق متوسط الحجم ونظيف وعليكي بهرسه جيدا حتى يصبح مثل العجينة ثم قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح ذات قوام متجانس تماما.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وفي مناطق تحت العين وأتركيها على بشرتك لمدة ساعة واحدة إلا ربع وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد وإستخدمي ماء الورد بعد ذلك.
- كرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وتلاحظين النتيجة المبهرة والبشرة المشرقة خلال أيام قليلة جدا من بداية إستخدام تلك الوصفة السحرية الجبارة.
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