نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه وتسمين وملئ الخدود لوجه صافي ونقي مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سحري وطبيعي، حيث تتعرض الكثير من الفتيات لأشعة الشمس التي تجعل الفتيات يظهرون ببشرة غامقة اللون وقد يظهرون بشكل أسمر نتيجة إستخدام الوصفات والمنتجات التي تجعل الفتيات بهذا اللون ونتيجة ونتيجة لهذه المشكلة التي سببت الكثير من المواقف المحرجة للعديد من الفتيات جعلتهم يبحثون عن بعض الوصفات والخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة لظهورها بشكل أفضل، ويمكننا إستخدام وصفة الحلبة مع الزبادي يوميا للحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي يمكننا إستخدامها على بشرتنا.

البشرة البيضاء الناعمة من اكثر أنواع البشرات التي تعمل على جاذبية أي فتاة، وبملعقتان كببرتان من الحلبة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعلينا بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا ثم نقوم بوضع هذه الوصفة على بشرتنا وخلال ثلاثة أيام سوف نحصل على افضل نتائج.

مكونات عمل وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة.

كمية مناسبة من الماء لسلق الحلبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الحلبة والزبادي لتبييض الوجه