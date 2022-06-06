نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا وماء الورد الرهيبة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع من أول أستخدام في المقال التالي
عمر شويل - جدة يدخل النشا مع العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وجعله أبيض مثل الحليب، حيث نجد البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة والتي تسبب الضيق للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالمواقف المحرجة لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة، والبعض من الفتيات يقومون بإستخدام بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنها خلطات الكريمات التي تعمل على تقشير الطبقة السطحية التي تعمل على تقشير طبقة الجلد السطحية وتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن ولكن هذه الكريمات غير صحية وتسبب حدوث إلتهاب للجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تعمل على تغذية البشرة وجعلها جميلة ومشرقة، حيث تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وجعلها جميلة ورائعة.
يعمل النشا على تفتيح الوجه وجعله لامع ومشرق، حيث يدخل النشا مع ماء الورد وزيت اللوز الحلو وعلينا بوضع هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال إسبوع واحد فقط سوف تتمتعين ببشرة بيضاء وجذابة، وعند ملاحظة النتائج المبهرة بعد إستخدام تلك الوصفة سوف نستغني عن أي وصفات أخرى غير مقبولة.
مكونات عمل وصفة النشا لتبييض الوجه
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الوجه
- عليكي بتحضير وعاء متوسط الحجم ونظيف وعليكي بوضع ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب النشا مع عصير الليمون جيدا.
- بعد تقليب النشا مع الليمون جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب وخلط هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح متجانسة وذات قوام جيد.
- بعد ذلك عليكي بغسل بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب حتى تصبح بشرة نظيفة ثم جففيها ثم عليكي بوضع هذه الوصفة على بشرتك.
- عند وضع تلك الوصقة على بشرتك قومي بتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف وبعد جفاف هذه الوصفة قومي بفركها تماما.
- ثم عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة ثم إستخدمي ماء الورد بعد غسل البشرة حتى تتمكنين من غلق مسام البشرة.
- بعد إستخدام هذه الوصفة سوف تتمتعين ببشرة بيضاء ولامعة خالية من البقع الداكنة وبتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة النشا وماء الورد الرهيبة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.