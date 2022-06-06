نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا وماء الورد الرهيبة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل النشا مع العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وجعله أبيض مثل الحليب، حيث نجد البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة والتي تسبب الضيق للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالمواقف المحرجة لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة، والبعض من الفتيات يقومون بإستخدام بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنها خلطات الكريمات التي تعمل على تقشير الطبقة السطحية التي تعمل على تقشير طبقة الجلد السطحية وتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن ولكن هذه الكريمات غير صحية وتسبب حدوث إلتهاب للجلد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تعمل على تغذية البشرة وجعلها جميلة ومشرقة، حيث تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وجعلها جميلة ورائعة.

يعمل النشا على تفتيح الوجه وجعله لامع ومشرق، حيث يدخل النشا مع ماء الورد وزيت اللوز الحلو وعلينا بوضع هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال إسبوع واحد فقط سوف تتمتعين ببشرة بيضاء وجذابة، وعند ملاحظة النتائج المبهرة بعد إستخدام تلك الوصفة سوف نستغني عن أي وصفات أخرى غير مقبولة.

مكونات عمل وصفة النشا لتبييض الوجه

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الوجه