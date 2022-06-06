نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها وانتي مغمضة.. بسبوسة العشر دقائق بكل أسرار الحلواني ذهبية ومرملة بطعم خرافي تذوب في الفم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا الحلويات وخاصة الحلويات الشرقية والتي تندرج تحت اسمها البسبوسة فتكون البسبوسة هي عشق الملايين ويكثرون عملها في رمضان وفي الاعياد والمناسبات والاحتفالات وتتميز البسبوسة بأنها خفيفة على المعدة وأن طريقة عملها بسيطة جدا ولا تكلفنا الكثير من المكونات مثل الكثير من الحلويات وتساعد البسبوسة على إعطاء الشعور بالسعادة عند تناولها وذلك بسبب طعمها الشهي واللذيذ.
مكونات عمل البسبوسة في 10 دقائق
تبحث ربات المنازل دائما على الوصفات الشهيرة والحلويات المحبوبة لدى الكثير منا لذلك يمكن أن نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة بأسهل المكونات وخطوات بسيطة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
المكونات
- نصف كيلو سميد.
- نصف كوب سمن بلدي.
- ٢ ملعقة كبيرة جوز هند.
- كوب زبادي.
- كوب حليب.
- لوز للتزيين.
- كوب سكر.
طريقة تحضير البسبوسة
عندما نقوم بتحضير البسبوسة نجدها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة كي يتم تحضيرها بنجاح سوف نوضح هذه الخطوات من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به السميد وجوز الهند والحليب والزبادي ونقوم بتقليبهم جيدا حتى نحصل على قوام رملي للبسبوسة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع السمن على هذه المكونات السابقة مع التقليب الجيد حتى نحصل على قوام متجانس.
- ثم نحضر كوب من السكر ونقوم بوضعه على المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات تماما.
- نحضر صينية ذات سمك بسيط ثم نقوم بدهن الصينية بالسمن .
- نقوم بعد ذلك بفرد البسبوسة بها والتأكد من أنها متساوية في الصينية.
- ونقوم بعد ذلك بالطبطبة عليها بشكل جيد ونقوم بتقطيعها بواسطة السكين قبل أن تدخل الفرن.
- يتم وضع قطع اللوز عليها لتزيينها ونقوم باشتعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- ننتظر حتى تسخن الفرن جيدا ونقوم بإدخال البسبوسة به.
- نترك البسبوسة في الفرن حتى يحمر ووجهها ثم نخرجها ونضع عليها الشربات وهي ساخنة يجب أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخن.
- نقوم بعد ذلك بتركها تبرد تماما وتتشرب الشربات ثم ندخلها الثلاجة ونتناولها بعد ساعة من وضعها في الثلاجة وتقدم في أطباق صغيرة مسطحة وبالهناء والشفاء.
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