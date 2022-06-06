هدية للعرايس.. كريم طبيعي مبيض للبشرة من أول استعمال يزيل التجاعيد والبقع الداكنة مش هتصدقي جمالك

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عمر شويل - جدة معجزة التفتيح التي تم اكتشافها مؤخراً بعد أكثر من تجربة ناجحة وفعالة سنتعرف عليها من خلال مقالنا اليوم، وهي زيت الجونسون والنشا فعلى الرغم من أن للزيت استخدامات خاصة بالأطفال إلا أن له العديد من الاستخدامات الأخرى في مجال التجميل، فمن خلال وضعه على الجسم يساعد مع مرور الوقت على التفتيح والترطيب أيضاً، حيث من خلال خلطه بعدد من المكونات الطبيعية البسيطة ومنها النشا يعمل بشكل فوري على التفتيح السريع، حيث يتم اللجوء إليه في حالة الخروجات السريعة لإعداد ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في أقل من نصف ساعة.

وصفة زيت جونسون والنشا للتفتيح

حتى يتم الاستفادة الكاملة من المكونين النشا وزيت جونسون والحصول على التفتيح الفوري والسريع يجب إضافة بعضاً من المكونات الأخري التي من السهل توفيرها لإعداد ماسك طبيعي ناجح، مكونات الماسك مايلي:

• ثلاث ملاعق من زيت جونسون.

• ثلاث ملاعق من النشا.

• قطرات من ماء الورد.

• نص ملعقة من الفازلين الطبيعي.

• نصف ليمونة.

طريقة تحضير وصفة زيت جونسون للتفتيح

من خلال المكونات السابق ذكرها يتم الحصول على ماسك سريع وفري في التفتيح والترطيب لجميع أنواع البشرة، ويتم تحضيره باتباع الخطوات التالية:

في وعاء نظيف يتم خلط كلاً من الزيت والفازلين معاً ثم يتم إضافة عصير الليمون وماء الورد.

يتم إضافة النشا بشكل تدريجي حتى الحصول على قوام الماسك المطلوب حتى يسهل استخدامه.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وغسول مناسب لنوع البشرة.

يتم توزيع الماسك على كامل البشرة بشكل متساوي والرقبة أيضاً.

بعد مرور تلت ساعة يتم إزالة الماسك وتنظيف البشرة جيداً بالماء والغسول.

يجب تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

استخدامات زيت جونسون للبشرة