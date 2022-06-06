سر قلي الباذنجان في الماء بدون ما يشرب نقطة زيت واحدة طعم ورائحة جنان وتوفير كبير أوي جربيها فورا

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عمر شويل - جدة طريقة قلي الباذنجان في الماء دون أي نقطة زيت، الباذنجان من الأكلات التي يتم طهيها بأكثر من طريقة لتعدد أنواعه فهو من الأكلات المشهورة في مصر الدول العربية والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يتم قليه بالزيت وإعداد تتبيلة خاصة به تعطي له مذاق خاص، أو حشوه بالعديد من الحشوات ولكن المقليات ضارة بالصحة على المدى البعيد، لذلك يتم الاتجاه إلى طرق يتم من خلالها الحصول على المطلوب بأقل ضرر ممكن، تابعي خلال السطور التالية الطريقة الخاصة بقلي الباذنجان في الماء خطوة بخطوة وبالتفصيل.

طريقة قلي الباذنجان في الماء

يجب اتباع الخطوات التالية لقلي الباذنجان دون استخدام الزيت بواسطة الماء فقط:

يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح متساوية في الحجم حسب الشكل المرغوب به دائري أو طولي.

يتم وضع الماء وقليل من الملح في طاسة على النار وعند الغليان يتم وضع الباذنجان.

الانتظار حوالي عشر دقائق حتى يتحول إلى اللون البني.

يتم إخراجه من الماء وتصفيته بشكل جيد.

يتم وضع قليل من الزيت بالطاسة رذاذ خفيف وتحمير من جميع الجهات.

يتم إخراجه ووضعه على مناديل لامتصاص بقايا الزيت من عليه.

طريقة عمل بانية الباذنجان

المكونات:

شرائح الباذنجان.

٢ بيضة مخفوقة.

بقسماط.

ملح / فلفل أسود.

توابل مشكلة.

زيت للقلي.

طريقة تحضير الباذنجان البانيه

يتم خلط المكونات الجافة معاً وهي البقسماط وملح وفلفل أسود والتوابل.

يتم خفق البيض بشكل جيد معاً وإضافة ملح وفلفل.

غمس شرائح الباذنجان في البيض المخفوق.

ثم وضعه بالبقسماط المتبل.

بعد تكرار الخطوة على باقي الكمية يتم إدخاله إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم تسخين زيت غزير لتحمير الباذنجان المغلق به حتى الحصول على اللون الذهبي المقرمش.

قلي الباذنجان بزيت الزيتون

يمكن قلي الباذنجان من خلال زيت الزيتون المعروف بأنه من أقل الزيوت امتصاصاً، كما أنه صحي وغير ضار بالجسم وينصح به خبراء التغذية، حيث يتم تسخينه قليلاً وتحمير الشرائح بداخله حتى تأخذ اللون البني من جميع الجوانب، ثم يتم إخراجه ورش قليل من الملح، أو إعداد تتبيله خاصة به ( ثوم مفروم فلفل رومي مفروم وملح وكزبرة جافة وكمون).