نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لإزالة بقع الزيت والحبر من الملابس مهما كانت قديمة ومستعصية هترجع جديدة ناصعة البياض في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقع الحبر والزيت على الملابس من أصعب البقع على الإطلاق حيث تواجه ربة المنزل مشكلة كبرى في حال حدوثها دون وجود لحل سريع، حيث قد تتعرض الملابس لكافة أنواع البقع أثناء تناول الطعام أو أثناء العمل أو غير ها من أمور الحياة، وتحرص سيدة المنزل على التوفير وعدم الاتجاه إلى مزيلات البقع باهظة الثمن، أو الذهاب إلى المكوجي ودفع مبلغ وقدره في سبيل التخلص من بقعه، واليوم سنتعرف على مكون سحري وعجيب في إزالة البقع مهما كانت قوتها، فقط تابعي السطور التالية وستحصلين على طريقة مثالية وسريعة في التخلص من البقع ليتم رجوع الملابس جديدة مرة أخرى.

مكون سحري لإزالة بقع الحبر والزيت من الملابس

عبر تطبيق عدد من الخطوات ستقومين بالتخلص نهائياً من كافة البقع الصعبة وستحصلي من أصعب البقع ملابس نظيفة وخالية تماما من أي بقع بل وأصبحت الجديد، والمكون السحري المقصود هو صودا الخبز ويتم استخدامه كما يلي لأزالة البقع:

يتم وضع صودا الخبز مباشرة على البقع المراد إزالتها مع الفرك الخفيف بواسطة فرشاة أسنان قديمة.

يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة وستلاحظين زوال البقعة فوراً.

طريقة إزالة بقعة الحبر

هناك العديد من الطرق التي يتم تجربتها لإزالة الحبر اللاصق بالملابس، ولكن الكحول الأحمر أثبت فاعلية مضمونة في التخلص من تلك البقعة الصعبة، حيث يتم سكبها مباشرةً على البقعة وفركها بلطف أو الانتظار لخمس دقائق وستلاحظين اختفاء البقعة تماماً، أو يمكن رش الكحول بواسطة زاج رشاش على البقعة مباشرة ثم غسل الملابس بالطريقة العادية وبشكل سحري تجدين اختفاء البقعة سريعاً.

بودرة الأطفال لإزالة البقع

مكون بوردة الأطفال أو بودرة التلك كما يطلق عليه لن يخطر ببال أحد قدرته السحرية على إزالة البقع بشكل فوري من الملابس، حيث يتم توزيعه على البقعة وتترك لمدة نصف ساعة ثم القيام بغسل القطعة بالغسالة، هنالك العديد من الطرق البسيطة والغير مكلفة أختاري الأفضل لكي ونفذي بدلاً من اللجوء إلى مزيلات البقع باهظة الثمن، خاصة في ظل وجود تكلفتها بسيطة للغاية ويمكن الاعتماد عليها في إزالة البقع