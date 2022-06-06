نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. الفطير الشرقي في الطاسة سهل وسريع ومورق بطريقة فرد جديدة من جماله مش هتبطلى تعمليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كون الفطير من المعجنات المحبوبة لدى الكثير منا لا يمكن أن نستغني عنها أبدا حيث يمكن عمله وتناوله في الأفطار مع الجبن والعسل كل صباح ويمكن تناوله في العشاء أيضا لذلك تحرص ربات المنزل على عمله دائما كذلك لا يكلفنا أي تكاليف باهظة الثمن ويتم تحضيره بأسهل المكونات الموجودة لدينا ويكون نظيفا ومضمونا عند عمله وتبحث ربات المنزل دائما على كل ما هو سهل وبسيط لذلك سوف نوضح طريقة عمله بواسطة الطاسة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الفطير في الطاسة

عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل الفطير نجده يتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح المكونات الازمة لعمله من خلال النقاط التالية..

دقيق.

بيكنج بودر.

سكر.

ملح.

زبدة.

ماء.

طريقة تحضير وصفة الفطير

عندما نتحدث عن خطوات تحضير الفطير نجدها تكون خطوات سهلة وبسيطة ويمكن لجميع السيدات عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الفطير من خلال النقاط التالية..