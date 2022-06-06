نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن.. الفطير الشرقي في الطاسة سهل وسريع ومورق بطريقة فرد جديدة من جماله مش هتبطلى تعمليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة كون الفطير من المعجنات المحبوبة لدى الكثير منا لا يمكن أن نستغني عنها أبدا حيث يمكن عمله وتناوله في الأفطار مع الجبن والعسل كل صباح ويمكن تناوله في العشاء أيضا لذلك تحرص ربات المنزل على عمله دائما كذلك لا يكلفنا أي تكاليف باهظة الثمن ويتم تحضيره بأسهل المكونات الموجودة لدينا ويكون نظيفا ومضمونا عند عمله وتبحث ربات المنزل دائما على كل ما هو سهل وبسيط لذلك سوف نوضح طريقة عمله بواسطة الطاسة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الفطير في الطاسة
عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل الفطير نجده يتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح المكونات الازمة لعمله من خلال النقاط التالية..
- دقيق.
- بيكنج بودر.
- سكر.
- ملح.
- زبدة.
- ماء.
طريقة تحضير وصفة الفطير
عندما نتحدث عن خطوات تحضير الفطير نجدها تكون خطوات سهلة وبسيطة ويمكن لجميع السيدات عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الفطير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع بها الدقيقوالسكر والملح والبيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا.
- نقوم بوضع الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ونغطي العجينة ونتركها لكي ترتاح بعض الوقت حوالي 30 دقيقة.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات ونأخذ كل كورة ونقوم بفردها على سطح تم رش به دقيق.
- ونحضر الزبدة ويجب أن تكون سائلة فنأخذ من الزبدة بواسطة اليد ونضع على العجين.
- نقوم بتطبيق العجين الذي تم فرده ووضع الزبدة ببن الجوانب أيضا وأثناء التطبيق وبين الحواف.
- نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزبدة ونضع به الفطير ويكون على نار هادئة ونقوم بتغطيته جيدا.
- عندما نجد بأن جزء الفطير قد تغير لونه إلى لون ذهبي أو محمر نقوم بقلبه على الجانب الأخر ونتركه حتى ينضج مع تغطية الطاسة مرة أخرى نلاحظ أن الفطير بعد مرور الوقت قد تم نضجه.
نقوم بعد ذلك بأخراجه في أطباق مسطحة وتناوله مع الجبن والعسل وبالهناء والشفاء.
- يفضل عمل الفطير بالزبدة لأنها خفيفة للغاية عن استخدام السمن.
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