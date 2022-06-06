لن ترمي قشور الموز بعد اليوم اخلطيها بالنشا سيجعلك بنت 18 سنة وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد

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عمر شويل - جدة مكون لا يخطر على بالك سيجعل من بشرتك بشرة مختلفة تماماً ستنبهرين من النتيجة، قشور الموز أحدث الصيحات الخاصة بالتجميل فمن خلال التجارب تم الحصول على بشرة ناصعة البياض وتفتيح فوري للبقع الداكنة وإزالة نهائية من التجاعيد، فمع مرور الزمن تحتاج البشرة لمزيد من الخلطات والوصفات الطبيعية لأستعادة رونقها وشبابها مرة أخرى، حيث مع التعرض للعديد من العوامل الخارجية تحتاج البشرة لمدها بالتغذية الخارجية والداخلية أيضاً لمواجهة تلك العوامل التي تساعد بشكل مباشرة في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة بالبشرة. قشر الموز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد العوامل الخارجية من الحرارة والأتربة والشمس مع التقدم في العمر يجعل البشرة أكثر تعرضاً للتجاعيد، لذلك يجب إعداد ماسكات طبيعية بمكونات بسيطة غير مكلفة لتعويض البشرة عن النضارة المفقودة، من غير المستحب اللجوء إلى الكريمات الخاصة بالتفتيح التي تباع بالصيدليات لآثارها الجانبية الغير مباشرة على البشرة على المدى البعيد، ويتم صنع ماسك قشور الموز باتباع الخطوات التالية: يتم تقطيع قشور الموز إلى قطع صغيرة ووضعها بالماء على النار.

بعد مرور حوالي خمس دقائق يتم إضافة النشا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.

بعد الحصول على القوام الكريمي يتم وضعه بالخلاط الكهربائي وإضافة كوب من الزبادي.

الآن الوصفة جاهزة ليتم وضعها على كامل البشرة وبعد مرور نصف ساعة يتم غسلها فوراً بواسطة الماء الفاتر ثم يتم تجفيفها.

ويمكن القضاء على التجاعيد من خلال تدليك البشرة بواسطة قشرة موزه للعمل على تدفق الدم. ماسك النشا والموز لتفتيح البشرة المكونات ملعقة كبيرة من جيل الألوفيرا.

كوب واحد من الماء الساخن.

بطاطس متوسطة الحجم.

٢ م.ك من النشا.

م. ك زيت زيتون.

موز شرائح. طريقة تحضير ماسك الموز والنشا يتم وضع كلاً من شرائح الموز والبطاطس والماء الساخن في وعاء ثم يتم رفعه على النار.

عند الغليان نقوم بوضع الخليط بالخلاط الكهربائي والبدء في تشغيله.

في علبة فارغة بغطى محكم يتم وضع الخليط السابق وإضافة الجل والزيت مع التقليب المستمر.

يمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام في وقت لاحق.

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