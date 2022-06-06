نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم مزيل للعرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق وتفتيح منطقة الابطين من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يمكن الاكتفاء بالاستحمام عند الخروج من المنزل في فصل الصيف للتخلص من رائحة العرق، حيث ينبعث من الجسم رائحة عرق شديدة عند الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس، ويحتاج الإنسان إلى مزيل عرق يساعد على تعطير رائحة الجسم، وتجنب انبعاث الروائح الكريهة، ولكن مزيلات العرق الصناعية تترك آثار سلبية على البشرة، حيث تسبب غمقان البشرة وانسداد المسامات وظهور البشرة بلون غامق وغير مناسب، لذلك يبحث الجميع عن مزيلات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل، ولا تسبب أي أضرار على البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل.

اقوي كريم مزيل للعرق طبيعي

يمكنك عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وتساعد على تعطير رائحة الجسم، وتفتيح لون البشرة وتوحيد لون الجسم، ولا تترك أي أضرار أو التهابات على البشرة، فهي مكونات طبيعية ومضمونة، وتتمثل مكونات الوصفة في تحضير الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من الشبه المطحونة.

بودرة التلك ثلاث ملاعق.

ملعقتين من الفازلين.

وعاء زجاجي نظيف ومعقم.

طريقة تحضير كريم مزيل للعرق طبيعي

تعرف الشبه منذ قديم الزمن برائحتها العطرة الممتازة، والتى تعطر الجسم وتجعله في انتعاش وجميل، وكذلك بودرة التلك تزيل رائحة العرق الكريهة وتجعل رائحة الجسم مميزة، والفازلين يساعد على ترطيب وتفتيح لون الجسم، لذا فهي خلطة ممتازة لعمل مزيل عرق طبيعي مميز، ويمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر الفازلين ونقوم بعمل حمام بخار حتى يذوب.

نضيف بودرة التلك والشبه المطحونة إلى الفازلين ونقلب جميع المكونات.

نضع مزيل العرق الطبيعي في وعاء زجاجي نظيف ومعقم.

نستخدم مزيل العرق حسب الرغبة ويوضع قبل الخروج من المنزل.

فوائد مزيل العرق الطبيعي

الوصفات الطبيعية تكون أقل خطراً على صحة الإنسان من الأدوات الصناعية التي تسبب الإصابة بأمراض خطيرة، وتتمثل فوائد مزيل العرق الطبيعي في الآتي.