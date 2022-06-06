نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تستغني الفتيات عن وصفات تبيض البشرة وخاصة في فصل الصيف، لذلك يقمن بشراء الكثير من الكريمات التي تساعد على تفتيح لون البشرة وظهورها بشكل مميز وجذاب، ولكن الكريمات الصناعية تترك آثار على البشرة وتغلق المسامات وتسبب ظهور حب الشباب و غمقان البشرة، لذلك تحاول معظم الفتيات تجنب استخدامها، ويبحثن عن وصفات طبيعية يمكن استخدامها في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها وتساعد على إخفاء تصبغات البشرة، كما تكون صحية وغير ضارة على البشرة، لذا سوف نوضح لكم وصفات طبيعية ممتازة يمكن تحضيرها في المنزل واستخدامها لتبيض البشرة.

مكونات تحضير اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

ظهور أي تجاعيد في البشرة أو تصبغات أو بثور سوداء تسبب الإزعاج لجميع الفتيات والسيدات، لذلك يفضلن البشرة النقية الخالية من أي عيوب مثل بشرة الفتيات الكوريات، والوصفات الطبيعية هي الأكثر آمنا على البشرة وأقل تكلفة، كما يمكنك تحضيرها في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من صودا الخبز.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

عصير الليمون غني بفيتامين ج الذى يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، كما يقضي على تصبغات البشرة وأي عيوب ظاهرة على البشرة وتسبب الضيق للفتيات، وصودا الخبز تساعد على تفتيح لون البشرة الداكنة، أما العسل الأبيض يساعد على ترطيب البشرة من أي التهابات، لذا يمكنك استخدام الطريقة من خلال إتباع الآتي.

يتم خلط عصير الليمون وصودا الخبز والعسل الأبيض في وعاء.

ننظف البشرة بالماء ونجففها وبعدها نقوم بتوزيع الخليط عليها.

نترك خليط عصير الليمون على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

تكرر وصفة عصير الليمون مرتين في الأسبوع.

وصفة عصير الليمون وفيتامين a لتفتيح الاماكن الغامقة بالجسم

المكونات

ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

كبسولة فيتامين هـ.

نصف ملعقة من الماء.

طريقة التحضير