نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة ملح واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقضي كثير من الفتيات ساعات طويلة عند إزالة شعر الجسم الزائد من خلال استخدام الأدوات التقليدية مثل السويت أو الشفرات، كما تسبب تلك الأدوات حساسية للبشرة والتهابات شديدة، أما أجهزة الليزر التي تساعد على تخلص الجسم من الشعر نهائياً تحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، لذلك تبحث معظم الفتيات عن وصفات للتخلص من شعر الجسم دون الشعور بأي آلام أو تكلفة عالية، والملح يعتبر من التوابل التي تدخل في جميع الأطعمة ولا يمكن الاستغناء عنه، كما يدخل كمكون سحري يساعد على إزالة شعر الجسم المزعج بكل سهولة، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالملح.

مكونات وصفة إزالة الشعر بالملح

الملح من التوابل المتوفرة في جميع المطابخ لأنه يتم إضافته إلى جميع الأطعمة، حيث لا يتمكن الجميع من تناول الأطعمة بدون ملح، كما يدخل الملح في وصفات تبيض البشرة وإزالة التجاعيد وتصبغات البشرة، ويساعد في القضاء على خلايا الجلد الميت، ويتمكن الملح من إزالة الشعر بكل سهولة دون الشعور بآلام، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ست ملاعق من الملح الخشن.

4 ملاعق من الكركم المطحون.

5 ملاعق من الحليب السائل.

طريقة تحضير وصفة الملح لإزالة الشعر

الجسم النقي الأبيض الخالي من أي شعر زائد أو أماكن داكنة حلم كل فتاة تسعي في الوصول إليه، ولكن هناك بعض الأدوات التي تسبب آلام والتهابات للبشرة، ويفضل استخدام الوصفات الطبيعية سريعة المفعول وبسيطة التكلفة، والملح من المكونات مضمونة المفعول و مجرب ويعطي نتائج ممتازة في وقت بسيط، ويمكنك استخدام الملح في إزالة شعر الجسم من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع في بولة الملك والكركم والحليب ونقلب حتى يصبح القوام كريمي.

نغسل مكان البشرة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

نوزع الخليط على البشرة ونقوم بتدليكه.

نترك خليط الملح على البشرة لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر خلطة الملح لمدة أسبوع بشكل يومي حتى نتخلص من الشعر الزائد.

فوائد الملح للبشرة