نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب هيحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في نصف ساعة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الناعم الطويل اللامع هو أكثر حلم تتمنى كل فتاة امتلاكه، حيث يزيد الشعر من جمال الفتاة ويجعلها أكثر جاذبية وجمال أمام زوجها وأفراد أسرتها، أما الشعر الخشن والمجعد يسبب ضيق وخرج لجميع الفتيات، كما يصعب تمشيطه بالفرشاة ويحتاج إلى وقت طويل عند فرده، وتضطر معظم الفتيات إلى استخدام المكواة أو السيشوار أو عمل كيراتين للشعر، ولكن كل هذه الطرق تسبب الضرر للشعر وتساقطه، لذلك لابد يتوجهن إلى البحث عن طرق طبيعية وفعالة وغير ضارة على الشعر، لذا سوف نوضح لكم طرق فرد الشعر الخشن بوصفات طبيعية لا تضر الشعر.

كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب

تفضل جميع الفتيات الشعر الناعم الذي يسهل تمشيطه وفرده، لذلك يحاولن استخدام مختلف الكريمات والشامبوهات التي تساعد على فرد الشعر الخشن، ولكن بعد فترة من الإستخدام تسبب هذه الكريمات تساقط وضعف الشعر، لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرده بكل سهولة، للتخلص من تشابك الشعر وتجاعيده، وتتمثل طرق فرد الشعر الخشن في الآتي.

وصفة زيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

يستخدم زيت الزيتون فى فرد الشعر المجعد بكل سهولة، فهو ملين ممتاز ويجعل الشعر ناعم وسلس وسهل الفرد، حيث يتم تسخين كمية من زيت الزيتون حسب حجم الشعر، وبل أصابع اليد بالزيت، وتدليك الزيت في الرأس لعدة مرات، ويترك الزيت على الرأس لمدة نصف ساعة وبعدها يتم غسل الشعر وتمشيطه.

حليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن

يساعد حليب جوز الهند على تغذية بصيلات الشعر، وزيادة لمعان وجمال الشعر وسهولة فرده، حيث يتم خلط كوب من حليب جوز الهند مع نصف كوب من عصير الليمون، ووضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها يوضع الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، وأخيراً يتم غسل الشعر وتمشيطه بفرشاة خشبية.

وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر الخشن

يدخل الحليب والعسل في الوصفات الممتازة التي تساعد على ترطيب الشعر وسهولة فرده، حيث يتم خلط كوب من الحليب مع ملعقتين من عسل النحل في وعاء، ووضع هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ وتمشيطه.