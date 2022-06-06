نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة للوجه، يتناول الملايين القهوة بشكل يومي كمشروب ساخن يزيد من نشاط الإنسان، ويساعده على زيادة التركيز أثناء العمل خاصة في الصباح، كما تحسن القهوة من صحة القلب والشرايين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم وكذلك تخفض ضغط الدم المرتفع، ولم تقتصر فوائد القهوة على الصحة فقط بل تدخل في وصفات تبيض البشرة والتخلص من أي أتربة أو تصبغات متلاصقة على البشرة، كما تساعد على التخلص من التجاعيد وخلايا الجلد الميت، وتعزز جمال البشرة وتفتح الأماكن الداكنة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالقهوة.

مكونات تحضير ماسك القهوة للوجه

تحتاج الفتيات إلى وصفات لتبيض البشرة وخاصة بشرة الوجه والأماكن الحساسة، لأنهم من أكثر الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس والأتربة، وتظهر البشرة بلون داكن، لذلك تحرص الفتيات إلى استخدام كريمات لتفتيح هذه الأماكن، ولكن الكريمات ضارة على بشرة الجسم، ويفضل الكثير استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات وخلايا الجلد الميت، ويمكنك تفتيح البشرة بماسك القهوة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة من القهوة كبيرة.

1 ملعقة من الحليب كبيرة.

طريقة تحضير ماسك القهوة لتبيض البشرة

فوائد القهوة للبشرة ممتازة، وتعطي نتائج مذهلة وسريعة عقب الاستخدام مباشرة، حيث تزيل أي أتربة متراكمة في مسام البشرة، وبالتالي تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها والتخلص من أي تجاعيد مزعجة، ويمكنك استخدام القهوة في تفتيح وتبييض البشرة من خلال إتباع الآتي.

نحضر وعاء ونضع فيه القهوة والحليب ونقلبهم.

ننظف البشرة أولاً بالماء و نجففها بفوطة نظيفة.

بعدها يتم توزيع الخليط على البشرة ونقوم بتدليك الخليط بالكامل.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.

نغسل البشرة بالماء الفاتر و نجففها.

نرطب البشرة بقطرة من زيت الزيتون.

تكرر وصفة القهوة بشكل يومي على البشرة حتى يتم التفتيح بالدرجة المطلوبة.

وصفة القهوة والزبادي لتفتيح البشرة

ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من الزبادى.

طريقة التحضير