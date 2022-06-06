استخدمي الزيت ده على جذور شعرك هيساعد على نمو الشعر بشكل سريع

الزيوت من اكتر الحاجات اللي ثبت فعاليتها في نمو الشعر ، وفي زيوت كتير مختلفة وممكن يكون الموضوع محير ومربك بالنسبة لنا لاختيار الزيت ، عشان كده النهاردة جيبنالكم واحدة من اقوى وصفات الزيوت الطبيعية اللي ممكن تساعدك على تسريع عملية نمو شعرك ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية طريقة وصفة زيوت لنمو الشعر.
وصفة زيوت لنمو الشعر:
ملحوظة: في بعض الاشخاص بيعانوا من الحساسية من مواد مختلفة ، فلو انتي بتعاني من حساسية من اي مكون من المكونات اللي في الوصفة ، الافضل عدم استخدامها ، بننصحك تعملي اختبار على جزء صغير من الجلد عن طريق وضع كمية صغيرة ورا الاذن او عند منطقة الكوع من جوه ، لو حسيتي باي احمرار او تهيج ، اتجنبي استخدام الوصفة.
مكونات الوصفة:
– 20 نقطة من زيت الروزماري (اكليل الجبل).
– 3 معالق صغيرة من زيت الخروع.
– 10 نقط من زيت فيتامين E.
– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- في بوله صغيرة اخلطي زيت اكليل الجبل, زيت الخروع, وزيت فيتامين E ، اخلطيهم كويس مع بعض ، انقلي الخليط في ازازة بغطا محكم.
2- زيت جوز الهند بيتضاف قبل وضع الخليط على شعرك مباشرة ، لتطبيق الخليط على شعرك ، خدي معلقة من الخليط في بولة صغيرة ، وضيفي لها 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ، واخلطي كل الزيوت كويس مع بعض.
3- حطي الخليط على جذور شعرك وفروة راسك ، دلكيه بأطراف صوابعك لمدة 10 دقايق ، وسيبيه على شعرك طول الليل ، واغسليه تاني يوم بشامبو وبلسم خالي من المواد الكيمائية.
4- للحصول على افضل النتايج ، ممكن تعملي العلاج بالزيت ده كل يوم لمدة اسبوع واحد ، وبعدها وقفيه ، وممكن تكرري نفس العملية دي كل شهر.
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