نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشباب دائم.. كيف اهتم بنفسي واكون جميلة ودللي نفسك بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أهتم بنفسي وأكون جميلة حيث أن الاهتمام بالمظهر الخارجي والداخلي هدف أساسي يسعى له أغلب البنات، وهي أسرع طريقة للفت الانتباه، ويوجد للجميع بصمة جمال مميزة له تمنحه الثقة بالنفس وتجمل نظرته للجميع، وهناك طرق بسيطة ونصائح سنذكرها الآن في هذا المقال.

كيف أهتم بنفسي وأكون جميلة

أولى الخطوات هي النوم الصحي، ويكون من الفترة 6 إلى 9 ساعات في اليوم، ويكون هذه فترة النوم الطبيعية للإنسان، ومهمة للصحة الجسدية والنفسية، حيث يستعيد الجسم مهامه الحيوية، وينتج الجلد معدل الكولاجين الجديد أثناء فترة النوم؛ لتنعيم البشرة.

شرب الماء

لا بد من تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا يجعل الجسم أكثر حيوية.

كما يساعد على طرد السموم من خلايا الجسم.

وتسعى إلى جمال البشرة ونضارتها.

الرياضة

من المهم ممارسة أي نوع رياضة لمدة لا تقل عن 3 ساعات في الأسبوع كي تتحسن الصحة البدنية والنفسية.

النظام الغذائي

إذ يلزم المحافظة على النظام الغذائي وأكل الفواكه والخضروات يوميا.

كما يجب تناول الأكلات الغنية بالأحماض الدهنية وأوميجا 3.

كذلك بذور الكتان والجوز، والحصول على وجبة كافية يوميًا من الأطعمة التي تمدك بالبروتين كالبيض، والدجاج، والعدس، والحمص، والجبنة القريش.

العناية بالبشرة

يلزم اتباع روتين صحي يومي للمحافظة على البشرة عن طريق تنظيفها وترطيبها، وتقشيرها باستمرار للتخلص من الجلد الميت.

بالإضافة إلى حمايتها من العوامل الخارجية كأشعة الشمس لهذا ننصح باستخدام واقي شمس مناسب للبشرة.

ولا ننسى أيضا استخدام كريمات وزيوت طبيعية تهتم بسلامة الجلد وترطيبه.

النظافة الشخصية

الاستحمام باستمرار ينصح باستخدام مزيل العرق والعطور تكون جميلة الرائحة تسعى أن تكون السيدة جميلة وجذابة .

رعاية الشعر، إذ يلزم الاهتمام بتنظيف وتجميل الشعر عبر إضافة الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر.

وينصح باستخدام شامبو خالي من الكبريت والمواد المضرة لبصيلات الشعر، مع عدم تعريض الشعر للحرارة.

وينصح باستخدام شامبو خالي من الكبريت والمواد المضرة لبصيلات الشعر، مع عدم تعريض الشعر للحرارة. وضعية الجسم، يجب الابتعاد عن الضغط على العمود الفقري، أو إرهاق العضلات والضغط على العظام.

ولذلك ينصح باستخدام وضعيات وقوف وجلوس جيدة ، فيكون الظهر دومًا مستقيمًا أثناء المشي، وعدم حني الظهر والأكتاف سيجعلك ذات مظهر شبابي .

لا تخجلي من سؤال كيف أهتم بنفسي وأكون جميلة حتى تتعلمي الطرق الصحيحة لذلك، فجمالك هو تاجك الذي يعبر عن ذاتك، لهذا حافظي على ما منحك الله من نعم.