نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم ومفرود.. ماسك الهيشان والتقصف الطبيعي لشعر كالحرير بدون كرياتين او بروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن الشعر من أهم علامات الجمال والأنوثة تحاول الكثير من الفتيات الظهور بشعر ناعم ولامع وقوي وكثيف وطويل لذلك يتم البحث عن ماسك الهيشان والتقصف، لأن استخدام المواد الكيميائية لا تعطي أي نتائج إيجابية بل على العكس تمامًا الاستمرار على استخدامها لفترات طويلة يدمر الشعر ويتلفه لذلك تم اللجوء للخلطات الطبيعية.

ماسك الهيشان والتقصف

يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي لديها فاعلية في تنعيم الشعر وتخلصه من التقصف والهيشان ومن ضمن هذه الخلطات الآتي:

خلطة المايونيز وصفار البيض

يؤثر المايونيز بشكل كبير على الشعر ويعطيه النعومة واللمعان القوي ويظهره بمظهر جميل وجذاب ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من المايونيز.

وملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التطبيق:

يتم إحضار وعاء ووضع المكونات مع بعضها ويتم التقليب جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع الخليط على الشعر، ونوزعه جيدًا من الجذور حتى الأطراف ويفضل تمشيطه بمشط ضيق.

ثم يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من آثار الخليط.

ثم تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وصفة زيت الزيتون والعسل

يعمل كل من زيت الزيتون والعسل على ترطيب الشعر أي إعطائه الرطوبة التي يحتاجها لعدم حدوث الهيشان ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

كوب واحد من زيت الزيتون الخام.

نصف كوب من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التطبيق:

يتم إحضار وعاء ونضع فيه زيت الزيتون، ونضعه على النار حتى يصبح دافئًا ونرفعه من على النار.

بعد ذلك يوضع العسل على زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم يوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة واحدة.

بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج مبهرة.

في نهاية مقال ماسك الهيشان والتقصف يمكن اتباع الخلطات التالية بجميع المكونات والخطوات الدقيقة، مع الاستمرار على الاستخدام وذلك لكي يتم الحصول على نتائج مرضية، ويمكن استخدامها بدون أي قلق لأنها لا تسبب أي ضرر للشعر.