نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتصدقي النتيجة.. تخزين الخوخ بحيلة ذكية والسر في التكنيك لنتيجة رائعة ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخوخ فاكهة صيفية يحبها الجميع ولكن تنتهي باكرًا بانتهاء فصل الصيف لذلك يبحث محبيها عن تخزين الخوخ حتى يكون متوافر طوال السنة، ويرغبون بطرق تخزين تحافظ على الخوخ دون أن يفقد مذاقه الشهي أو قيمته الغذائية، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض الخطوات والطرق التي تساعدك في تخزين الخوخ على مدار السنة.

تخزين الخوخ

فضلًا عن المذاق الشهي واللذيذ للخوخ ألا أنه له فوائد عديدة للصحة، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات اللذيذة، ولكنه من الفواكه الموسمية قصيرة المدى ولكي يمكنك الاستفادة منه على مدار السنة لا بد من تخزينه بطريقة صحيحة لا تؤثر أو تغير من نكهته، وتتمثل طرق التخزين فيما يلي:

تجهيز الخوخ للتخزين

وتعد أولى الخطوات في التجهيزات فرز الخوخ واختيار الحبات السليمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وليست الحبات الخضراء أو الصلبة، ثم اغسلي الخوخ بالماء جيدًا بعد ذلك عليك بتحضير وعاء كبير من الماء على النار ويترك حتى الغليان، وأيضًا قومي بتحضير وعاء آخر به ماء مثلج، بعد ذلك ضعي كمية قليلة من الخوخ بالماء المغلي لمدة ثلاثين ثانية ثم تنقل على الفور بالماء المثلج وتنفيذ تلك الخطوة حتى الانتهاء من كميات الخوخ جميعها.

طريقة تخزين الخوخ بالفريزر

بعد الانتهاء من خطوات التحضير السابقة يكون الخوخ جاهز للتخزين، ولكن لا بد من إزالة القشرة الخارجية له، ثم بعد ذلك انزعي البذور الداخلية ويقسم إلى نصفين ثم يرص في أكياس حفظ الطعام وضعي بين كل طبقة وأخرى كمية من السكر حيث يعتبر السكر في هذه الحالة المادة الحافظة لضمان نكهة الخوخ وعدم تأثرها من التفريز، بعد ذلك تترك أكياس الخوخ حتى يتحول السكر إلى سائل ويذوب بين الطبقات ثم يتم وضعه في الفريزر، مع مراعاة تخزين كل كيس بكمية تستخدم مرة واحدة فلا يجوز إعادة تخزينه مرة أخرى.

في ختام مقال تخزين الخوخ، قمنا بعرض جميع خطوات التجهيزات اللازمة لتخزين الخوخ، وكذلك خطوات التفريز الصحيح لضمان مذاق ونكهة الخوخ، عليك باتباع ما تم ذكره في المقال للاستفادة من الخوخ طوال السنة.