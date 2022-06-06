نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتشرف في العزومات.. الحمام الكذاب المشوي لذيذ وخفيف اعمليه أحسن من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك كثير من الأشخاص يفضلون تناول الحمام المشوي إلا أن أسعاره ارتفعت في الآونة الأخيرة وخاصةً عند شراؤه من المطاعم، لذلك تبحث السيدات ربات البيوت عن طرق مختلفة حتى تعده بطريقة بسيطة غير مكلفة، لذلك يقومون بعمل الحمام الكذاب المشوي والذي نقدم لكم طريقة عمله من خلال السطور القادمة في المقال، فعليكم المتابعة من أجل الحصول عليها.

الحمام الكذاب المشوي

جربي عمل الحمام الكذاب بطريقة مميزة تجعلك تتذوقينه على إنه بالفعل حمام مشوي، وذلك من خلال الطريقة التي نقدمها فيما يلي:

تتبيله الحمام الكذاب

عدد 4 وراك دجاج بدون عظم.

حبة واحدة من البصل.

وحبة واحدة من الطماطم.

عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

وربع ملعقة من الزعتر.

ربع ملعقة من الحبهان البودر.

ورق لورى مطحون.

نصف ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملح حسب رغبتك.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكونات حشو الحمام الكداب

كوبان من الأرز الأبيض.

ربع كيلو من الكبد والقوانص.

حبة واحدة من البصل الأحمر.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كمية تتناسب مع الأرز من الماء.

ملح طعام وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل الحمام الكداب في الفرن

في البداية نقوم بتنظيف الاوراك جيدًا ثم نقوم بوضع المكونات من زعتر، وورق لورى، وحبهان، وملح وفلفل.

بعد ذلك نضع عليهم القرفة، سبع بهارات، دبس الرمان، الكمون وزيت الطعام ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بتقطيع الطماطم والبصل إلى قطع صغيرة ونخلط جميع المكونات سويًا، ثم نقوم بوضع الخلطة في كل قطعة من الأوراك داخل الجلد.

بعد ذلك في وعاء نقوم بوضع الزبدة ونتركها حتى تسخن.

ثم نقطع البصل ونقلب حتى يذبل.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبد والقوانص المقطعة ونقلب حتى تمتزج الزبدة معهم.

ثم نضيف الأرز ونقوم بوضع الماء عليها، وننتظر إلى أن ينضج نصف نضج.

بعد ذلك نترك الأرز حتى يهدأ.

ثم نقوم بحشو الاوراك بها.

بعد ذلك نقوم بإغلاق كل الأماكن المفتوحة باستخدام خلة.

ثم نسخن الفرن جيدًا، ونضع الاوراك المحشية على الشبكة ونتركها إلى أن تنضج.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم الحمام الكذاب المشوي بطريقة سهلة وبسيطة، حيث عرضنا لكم طريقة عمل التتبيلة وطريقة عمل الأرز كلًا منهم على حدا، فعليك أن تتبع الخطوات وتحضر ألذ حمام كذاب يمكن تقدميه مع الخبز الساخن.