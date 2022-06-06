بالكوكاكولا غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال نصف ساعة

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عمر شويل - جدة دائما ما يتم البحث عن طرق جديدة في فرد الخشن والمجعد ومؤخراً تم ابتكار طريقة جديدة للحصول على شعر انسيابي وحريري خلال نصف ساعة فقط دون بذل مجهود أو تضييع وقت وهو عن طريق الكوكاكولا، فمن أهم مظاهر الجمال بالمرأة وتأتي في مقدمة اهتمامها هو الشعر، لذا تحرص بشتى الطرق على جعل مظهره جميل وحيوي وانسيابي، ومن خلال مقال اليوم نوضح طريقة استخدام الماء الأسود كما يطلقون عليه في فرد الشعر إلى الجانب المكونات اللازمة لتحضير الوصفة وخلطة بالزيوت الطبيعية للحصول على شعر صحي وقوي.

فرد الشعر الخشن والمجعد بالكوكاكولا

لتحضير وصفة فرد الشعر اليوم يجب تجهيز المكونات التالية وهي مكونات بسيطة من السهل تواجدها في أي بيت وهي:

• واحد كوب من الكوكاكولا.

• كوب من النشا.

• كوب من الزبادي.

• ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

• ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة فرد الشعر الخشن والمجعد

1. يتم وضع كوب الكوكاكولا في إناء وإضافة النشا تدريجياً مع التقليب على البارد.

2. يتم وضع الخليط السابق على نار متوسطة حتى يتم الوصول إلى قوام يشبه قوام الكريم.

3. يتم إغلاق النار والانتظار حتى يبرد الخليط بشكل كامل.

4. يتم إضافة كلاً من زيت الزيتون وزيت اللوز والزبادي إلى الخليط مع التقليب.

5. قبل البدء بتوزيع الخليط على الشعر يجب تنظيفه بشكل جيد من خلال الشامبو والماء الفاتر.

6. يتم تمشيط الشعر وجعله متساوي ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من أوله إلى أخره.

7. يتم الانتظار حتى مرور ساعتين من الزمن بعد أن يتم لفه بواسطة بكر الشعر ليتم فرده.

8. بعد مرور المدة يتم غسله بالماء الفاتر واستخدام بلسم للشعر مناسب.

9. يجب تكرار الوصفة مرة خلال الأسبوع الواحد لشعر حريري وانسيابي.

الزيوت الثلاثية لفرد الشعر

يمكن خلط ثلاث أنواع من الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند الخام وزيت اللوز معاً، ثم يتم إدخالهم إلى الميكروويف لدقيقة واحدة ( لك الخطوة تساعد الشعر على امتصاص الزيوت)، يتم توزيع الزيوت على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف بشكل متساوي ثم ارتداء بونيه بلاستيك والانتظار حتى مرور ثلاث ساعات على الأقل قبل البدء في غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

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