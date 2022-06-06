نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موفر ولذيذ.. البرجر الاقتصادي الشهي أحلي من المطاعم والمجمد اعمليه في المنزل ووفري في الميزانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البرجر من أشهى الأكلات التي يفضل تناولها معظم الأشخاص خاصةً الأطفال، ويعد البرجر الاقتصادي من أبسط وأسهل الطرق التي يمكن على ربة المنزل القيام بتحضيرها في أسرع وقت بدل من شرائه من المحلات بأسعار باهظة الثمن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المتنوعة لعمل البرجر بمكونات متوفرة داخل مطبخك.

البرجر الاقتصادي

تفضل ربة المنزل القيام بتحضير معظم الأكلات التي تباع في جميع المحلات داخل منزلها، ومن أشهرها طريقة عمل البرجر لذلك سوف نقدم أفكار عديدة لتحضيره داخل المنزل.

وصفة برجر اللحمة وفول الصويا

تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يحبها الجميع منا ويتم تحضيرها في أسرع وقت ممكن.

المكونات:

نصف كيلو من اللحم البلدي المفروم.

1\4 كوب من فول الصويا.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملح وفلفل أسود.

1\2 ملعقة صغيرة من بهارات البرجر.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بنقع مقدار الفول الصويا في وعاء متوسط به ماء مغلي ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بفرم الفول الصويا في الكبة.

ثم يتم إضافة البصلة إليه ويتم خلطهم مع بعض جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار اللحمة المفرومة ونخلطها مع باقي المكونات حتى يتم التجانس تمامًا.

ثم في النهاية نضيف الملح ورشة الفلفل الأسود ومقدار التوابل.

بعد ذلك نقوم بتشكيل خليط البرجر ووضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بتسويته حسب الرغبة.

وصفة برجر اللحمة والكاتشب

تعتبر من أكثر الوصفات المحببة لدى أفراد الأسرة خاصةً الأطفال.

المكونات:

كيلو من اللحم البلدي المفروم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

قليل من الزيت.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب الجاهز.

1\2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

رشة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع مقدار الكاتشب والبقسماط والبيض والتوابل في وعاء كبير ويتم خلطهم مع بعض جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

بعد ذلك يتم إضافة اللحمة المفرومة مع باقي المكونات ويتم خلطهم جيدًا.

ثم يتم تشكيل البرجر ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بقليه في مقلاة بها قليل من الزيت.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح البرجر الاقتصادي وكيفية تحضيره بأكثر من طريقة بخطوات سهلة وبسيطة، تقوم بإعدادها كل الأمهات في المنزل دون بذل مجهود كبير منها وبأقل التكلفة.