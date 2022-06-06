نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحي وخفيف.. قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت بطرق سهلة لطعم خرافي ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السيدات عن طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت وذلك لأن الباذنجان من الأكلات المحببة لجميع الأشخاص ويتم تحضيره بأكثر من طريقة ومن أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها هي المسقعة ويحتاج الباذنجان فيها إلى القلي، ومن خلال الأسطر التالية يتم التعرف على طريقة القلي بدون امتصاص كمية كبيرة من الزيت.

قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

يوجد أكثر من طريقة يتم اتباعها لكي يتم طهي الباذنجان بدون امتصاص الزيت ومن ضمن هذه الطرق الآتي:

نثر الملح على الباذنجان

يساعد الملح على التخلص من كمية السوائل المحتبسة داخل الباذنجان وتجعله لا يمتص الزيت أثناء القلي وذلك كالآتي:

المكونات:

كيلو من الباذنجان.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:

يقطع الباذنجان إلى شرائح أو مكعبات على حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم وضع الباذنجان في مصفاة ويتم وضع الباذنجان فيها.

ثم يتم نثر الملح على الباذنجان على جميع الجوانب، ويتم تقليبه جيدًا حتى يصل الملح إلى جميع قطع الباذنجان.

بعد ذلك يترك مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى نرى أن جميع السوائل خرجت من الباذنجان.

ثم يتم إحضار مقلاة وينم وضع الزيت الغزير فيها ويتم وضعها على النار حتى يسخن الزيت بشكل جيد.

بعد ذلك يتم وضع شرائح الباذنجان ويتم تقليبه على جميع الجوانب حتى يتم الحصول على اللون الذهبي.

ثم يتم رفعه من على الزيت ويوضع على أوراق المطبخ للتخلص من بقايا الزيت العالقة به.

وضع الباذنجان في الماء المغلي

هذه الطريقة من الطرق الفعالة أيضًا في جعل الباذنجان لا يمتص الزيت ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

كمية مناسبة من الماء على حسب كمية الباذنجان.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء يناسب حجم الباذنجان ويتم وضع الماء به ويوضع على النار حتى يصل الماء إلى درجة الغليان.

بعد ذلك يتم وضع الملح بالماء ويوضع الباذنجان به مدة لا تقل عن عشرة دقائق.

ثم نخرج الباذنجان من الماء ويترك جانبًا في مصفاة حتى يتم التخلص من الماء.

بعد ذلك يتم إحضار مقلاة ويتم وضع قطرات الزيت بها.

ثم يتم وضع الباذنجان به ويقلب على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي ويخرج على ورق مطبخ.

في نهاية المقال تحدثنا عن طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت من خلال بعض الطرق التي تجعل الباذنجان يخرج جميع السوائل الموجودة داخله التي تجعله يمتص الكثير من الزيت في القلي، ولكي يتم ذلك لابد من اتباع الطرق السابق ذكرها.