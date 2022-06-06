نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في الملعقة.. تخزين البطاطس من السنة للسنه بكل أسرار التجار طازجة دائماً ومستحيل تبوظ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البطاطس من أكثر الأكلات المحببة لدى الجميع، لذلك يفضل تخزين البطاطس من السنة للسنه في المواسم التي تكون فيها البطاطس جودتها جيدة وأسعارها معقولة، لذلك سوف نعرض من خلال مقال اليوم الخطوات الصحيحة التي يمكنك من خلالها تخزين البطاطس فترة طويلة تصل مدتها سنه وهي بكامل جودتها لا تتأثر.

تخزين البطاطس من السنة للسنه

تعد البطاطس من الأكلات الي تدخل في العديد من الوصفات الأساسية، وبالتالي يحبذ تخزينها وتوافرها على مدار السنة، ويتم ذلك من خلال خطوات الفرز والتخزين الجيد للبطاطس، وتتمثل تلك الخطوات وفقًا لما يلي:

أولًا الفرز الصحيح

تعد خطوة فرز البطاطس من أكثر الخطوات الهامة التي بناءً عليها تكون عملية التخزين ناجحة، فلابد من فرز جميع كمية البطاطس وانتقاء أعلاهم جودة الخالية من أي علامات على سطحها، أو حتى ظهور لون أخضر عليها، حيث أن البطاطس المصابة بأي من ذلك يتم استبعادها من التخزين.

التنظيف

لابد من تنظيف حبات البطاطس من أي أتربة طينية متراكمة على سطحها، ولكن لا يجوز التنظيف بالماء وإلا يتسبب في تعفن البطاطس سريعًا، فيكون التنظيف بواسطة فرشاة مخصصة للخضروات.

التخزين الصحيح

بعد إتمام عملية الفرز وتجميع البطاطس السليمة، وبعد القيام بتنظيفها جيدًا تأتي مرحلة التخزين، فلابد من تخزين البطاطس في مكان مظلم ولكنه جيد التهوية وغير مغلق تمامًا، كما ينبغي أن يكون مكان التخزين درجة حرارته ملائمة للحفاظ على البطاطس صلبة كما هي، ويمكنكِ وضع ملعقة من النشا لامتصاص الرطوبة، ويضاف إليها ملعقة من الشطة السوداني.

نصائح للتخزين الصحيح

هناك تعليمات لا بد من اتباعها لضمان تخزين صحيح للبطاطس، وتتمثل تلك النصائح فيما يلي:

يجب إبعاد البطاطس عن الأماكن الرطبة حتى لا تتعفن، وكذلك لا يجب ملامستها للماء.

لا بد من المحافظة على التهوية الجيدة للبطاطس.

ينبغي المحافظة على درجة حرارة التخزين بألا تتجاوز ١٠° درجة مئوية.

في ختام مقال تخزين البطاطس من السنة للسنه، عرضنا مقال اليوم خطوات التخزين التي تضمن لكي تخزين البطاطس بجودة عالية، كما عرضنا بعض النصائح الواجب أخذها في الاعتبار عند القيام بالتخزين، عليك تطبيق الخطوات الموضحة لتخزين يدوم طوال السنة.