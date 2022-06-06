نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسكالوب الطري..طريقة عمل البفتيك بكل أسراره لطعم أحلى من المطاعم وسر التتبيلة الرهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البفتيك أو غالبًا ما يسمى بالستيك من الأكلات المشهورة والتي يرغب الناس في تناولها، وهي أيضًا سريعة التجهيز إذا كنت تعبتِ ومللتِ من الطريقة التقليدية وعليكي ان تجربي الطرق التي سنقدمها إليكِ الآن أنها طرق سهلة وسريعة.

طريقة عمل البفتيك

فيما يخص طريقة صنع هذه الوجبة المميزة، فهي تتلخص في الآتي:

المكونات

كيلو من لحم البوفتيك.

كوب من زيت النباتي.

ثمرة بصل كبيرة مطحونة لتصبح ناعمة.

١ ملعقة صغيرة صلصة صويا.

٢ ملعقة صغيرة من الخل.

١ ملعقة صغيرة ثوم مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بابريكا.

ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

قليل من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

تضعين صلصة صويا مع عصير الليمون، والثوم المطحون والبابريكا.

ثم نضيف ملعقة الكمون والفلفل الأحمر الحار مع بصل مطحون، والفلفل الأسود والملح في الخلاط الكهربائي.

تضعين التوابل مع اللحم ثم وامزجيهم سويًا، تضعين شرائح اللحم للتتبيلة في الثلاجة فترة الليل.

ثم بعدها تضعين شرائح اللحم المتبلة في صينية، ثم غطيها بورق الألمنيوم.

بعد ذلك ضعيها في الصينية، وتكون النار متوسطة وتقلبين اللحم مع متابعته إلى تمام النضج.

يمكنك تقدمي البفتيك مع السلطة الخضراء إذا أحببت.

طريقة عمل البفتيك بالخضار

المكونات

½ ك لحم بفتيك.

4 فص ثوم.

عصير ليمونة كبيرة.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكمون.

و½ ملعقة صغيرة من بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

½ ملعقة صغيرة من القرنفل.

٢ملعقة صغيرة من الخل.

نصف كوب فطر(المشروم).

ونصف كوب ذرة مسلوقة.

نصف كوب جزر مقطع.

ونصف كوب من الكوسا المكعبات.

نصف كوب من اللوبياء الخضراء.

نصف كوب من مرق اللحم.

طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون، والملح، والخل والبهارات معًا في وعاء ويقلب الخليط جيدا.

ثم تضعين اللحم مع الخليط التي تم تحضيره ويتم طحنها بعناية ثم تتركينها في الثلاجة لمدة ساعة واحدة على الأقل.

يتم تقطيع الخضروات الى مكعبات ويتم سلقها على النار.

شرائح اللحم تضعينها في صينيه ثم تضعين مرق اللحم والبهارات وتغطينها بورق الفويل ثم تضعينها على نار هادئة.

يتم إضافة الخضروات المسلوقه الى اللحم وتحريكها ثم دعيها على النار لـ 8 دقائق

وبعدها قدمي أجمل وألذ بفتيك بالخضار.

عرضنا لكل ربة منزل وصفة وطريقة عمل البفتيك بأكثر من طريقة، وكلها رائعة، وتمنحك طعم لا يقاوم.