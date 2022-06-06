نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحل جميع مشاكل البشرة.. طريقة عمل صابونة الخيار للوجه للتفتيح والترطيب العميق وانسي التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة عمل صابونة الخيار للوجه لما له من فوائد عديدة للبشرة فهو يعطي البشرة الترطيب الكافي لها وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تعطي الكثير من الفوائد للبشرة وأهمها محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

طريقة عمل صابونة الخيار للوجه

صابونة الخيار يتم تحضيرها بكل سهولة وبأقل المكونات وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يتم اتباعها من خلال الأسطر القادمة.

المكونات

2 حبة من الخيار الطازج.

أي نوع من أنواع الصابون المفضل.

قطرات بسيطة من الزيت العطري المفضل.

نصف كوب من ماء الورد

طريقة التحضير

يتم غسل الخيار جيدًا وتقطيعه إلى حلقات صغيرة.

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الخيار وماء الورد به، ويتم ضربهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم تصفية الخليط والحصول على السائل المستخلص من الخليط.

يتم بشر الصابون بشرًا ناعمًا ويتم وضع سائل الخيار في وعاء ويتم إضافة الصابون المبشور إليه.

يتم وضع هذا الوعاء على النار ويتم تحريك المكونات داخله حتى يذوب الصابون في سائل الخيار ويتجانس الخليط جيدًا.

يتم إضافة الزيت العطري أيضًا مع الاستمرار في التقليب.

يتم رفع الخليط من على النار ويتم وضعه في قوالب.

يترك الصابون فترة حتى يبرد تمامًا، وبعدها توضع قوالب الصابون في الفريزر حتى يتجمد.

يترك الصابون مدة لا تقل عن ساعتين ويتم إخراجه من الفريزر.

فوائد صابون الخيار

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في الخيار والتي منها الآتي:

التخلص من الهالات السوداء والخطوط الرفيعة تحت العين.

محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير والتخلص من التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس.

يعمل على تجديد خلايا الجلد من خلال التخلص من الجلد الميت.

في نهاية مقال طريقة عمل صابونة الخيار للوجه يمكن تحضير هذه الصابونة بكل سهولة وبمكونات بسيطة لما لها من فوائد كثيرة للبشرة، وهذه الفوائد لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الانتظام على استمرار الصابونة لفترة طويلة بدون أن تسبب أي ضرر.