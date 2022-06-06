نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحي وخفيف.. طريقة عمل الفشار بالماء أحلى من الجاهز وتناولي أي كمية بأمان تام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن الفشار محبب للكبار والصغار يتم تحضيره بشكل مستمر في المنزل لكن يوجد بعض الأشخاص الذين يتبعون أنظمة صحية خالية من الدهون للتخلص من الوزن الزائد، أو بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في مستوى الكولسترول في الدم وهنا يبحثون عن طريقة عمل الفشار بالماء لكي يتم تناول الفشار بشكل صحي.

طريقة عمل الفشار بالماء

يمكن تحضير الفشار بالماء بكل سهولة في المنزل وبدون نقطة زيت واحدة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب واحد من ذرة الفشار.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من توابل الفشار.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

في البداية لابد من إحضار وعاء كبير يتناسب حجمه مع كمية الفشار التي يتم تحضيرها.

يفضل أن يكون الوعاء المستخدم من الأوعية الغير لاصقة حتى لا يلتصق الفشار في الوعاء ويحترق.

يتم وضع الوعاء على النار حتى يتم تسخينه جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع الماء في الوعاء ويترك على النار حتى يسخن أيضًا.

بعد التأكد من أن الماء أصبح ساخنًا يتم وضع الذرة والملح والتوابل في الوعاء ويتم تقليبهم جيدًا حتى

يذوب الملح والتوابل في الماء وتمتصه الذرة.

يتم تغطية الوعاء بإحكام حتى لا تتناثر حبات الذرة خارج الوعاء.

لابد من تخفيض النار على الذرة أثناء تحضير الفشار حتى لا يحترق أو يلتصق بالوعاء.

تترك الذرة في الوعاء حتى تنضج، ويمكن معرفة ذلك من خلال انقطاع صوت فرقعة الفشار في الوعاء، ويرفع الفشار من على النار، يتم وضع الفشار في أطباق التقديم وهو ساخن، وبدون أن يسلب أي ضرر لأنه خالي من الزيت تمامًا.

يمكن تناوله يوميًا بدون قلق من السمنة لأنه لا يحتوي على أي زيوت، ويمكن تناوله في أي وقت خلال

اليوم أيضًا سواء في الصباح أو في المساء، ويفضل في المساء لأن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية

يقومون بتناوله بدلًا من الطعام لأنه يعمل على امتلاء المعدة بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة الموجودة به.

في نهاية مقال طريقة عمل الفشار بالماء أكدت الكثير من الأبحاث أن الفشار بالماء من أكثر التسالي التي يمكن تناولها بدون الخوف من السمنة، لأنه لا يحتوي على أي دهون بالإضافة إلى أنه يعمل على امتلاء المعدة والتخلص من الجوع ليلًا.