نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزيت الغزير.. قلي السمك بدون مايشرب زيت والنتيجة رائعة مقرمش وهش بسر التتبيلة الرهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة السمك من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها بشكل مستمر لأنه المفضل للكبار والصغار بالإضافة إلى إنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، ويعتبر السمك المقلي من أشهى طرق تحضير السمك لذلك يتم البحث عن طريقة قلي السمك بدون مايشرب زيت خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والكولسترول.

قلي السمك بدون مايشرب زيت

يوجد بعض الطرق التي لابد من اتباعها للحصول على سمك مقلي لا يحتوي على كمية كبيرة من الزيت وهذه الطرق كالآتي:

المكونات

كيلو من السمك.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو المفروم.

ملعقة صغيرة واحدة من الكمون.

ملعقة كبيرة واحدة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

زيت غزير للقلي ولا تقلقي سنخبركِ بسر عدم شربه زيت.

السمك المقلي المقرمش

يتم وضع الفلفل المفروم والثوم المفروم والكزبرة والبقدونس والملح والكمون والليمون والخل والكركم مع بعضهم ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم غسل السمك جيدًا ويتم عمل فتحات فيه من الناحيتين.

يتم تتبيل السمك من الداخل ومن الخارج وإدخال التتبيلة في الفتحات.

يتم إحضار طبق مسطح ويوضع فيه الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويتم تقليبهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم وضع السمك في خليط الدقيق ويتم نفضه من الدقيق قبل وضعه في الزيت حتى لا يحترق الدقيق في الزيت ويحترق السمك أيضًا.

يتم إحضار وعاء عميق يتم وضع الماء به لكي يتم وضع السمك في الماء قبل وضعه في الزيت حتى لا يشرب كمية كبيرة من الزيت.

يتم إحضار مقلاة ويوضع فيها الزيت الغزير ويتم وضع السمك فيه على نار منخفضة، وقبل أن ينضج السمك يتم رفع مستوى النار على السمك، وبعدها يتم إخراجه على ورق المطبخ.

في نهاية مقال قلي السمك بدون مايشرب زيت يمكن الحصول على سمك مقلي له مذاق لذيذ وفي نفس الوقت لا يحتوي على كمية كبيرة من الزيت، ولا يسبب أضرار للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية أو نظام غذائي صحي.