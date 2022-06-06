نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة جهنمية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها هتستوي وتبقي زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم لربات المنزل فى هذا المقال طريقة تسوية اللحمة بسرعة للذين يقومون بطهي اللحمة بإستمرار، ولكنهم يعانوا كثيرا من عدم نضجها بسرعة وتأخذ ساعات كثيرة على النار حتى تنضج، وهذه المشكلة تزعجها كثيرا خاصة إذا كان في مناسبة أو ضيوف، فيوجد بعض السيدات يلجأن إلى شراء حلة الضغط، وهى بالفعل تعمل على تسوية اللحمة بسرعة، ولكن شراؤها يكلف الكثير من الأموال فلا يستطيع البعض شراؤها، وغير هذا فعند إستعمالها تسبب خطورة لأن إذا تم فتحها قبل خروج البخار سوف تسبب الإصابة بالحرق فالحل الآمن والسريع فى تسوية اللحمة هو وضع قليل من السكر والملح والبهارات والطماطم والبصل عند تسوية اللحمة فهذه الطريقة تعمل على تسوية اللحمة بسرعة البرق فلا تحتاج إلى ساعات طويلة بل توفر في الوقت، ومهما كان شكلها أو نوعها فتتعدد طرق طهي اللحمة فيمكن تسويتها مسلوقة أو مشوية، وتدخل اللحمة في كثير من الأكلات فعند فرم اللحمة يمكن أن تدخل فى عمل الكفتة أو رقاق باللحمة أو مكرونة باللحمة أو كريب أو محشي البطاطس باللحمة، وتناول اللحوم من الأطعمة التي لها مذاق طيب وجميل ولا يختلف أحد على طعمها مهما تعددت طرق عملها فاللحمة مفيدة جدا للجسم لأنها تحتوى على البروتينات والزنك. مكونات تسوية اللحمة بسرعة كيلو من اللحمة المقطعة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثمرة واحدة من البصل

ثمرة واحدة من الطماطم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

ورق لورا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

إناء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البهارات طريقة تسوية اللحمة بسرعة فى البداية نقوم بتقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة لأنها تساعد فى تسويتها بسرعة ثم نقوم بغسلها بالماء جيدا.

وبعد ذلم نقوم بوضع إناء به ماء على نار متوسطة ونتركها حتى الغليان.

وبعد غليان الإناء نقوم بوضع قطع اللحمة في الماء المغلي ونضع معها إثنين ملعقة من السكر فالسكر يعمل على تسوية اللحمة بسرعة ثم نضع الفلفل الأسود وورق اللورا والبهارات والبصل والطماطم، ونتركها حتى النضج.

وقبل تمام النضج نقوم بوضع الملح ونتركها حتى تنضج تماما، وبهذا تصبح اللحمة ناضجة في أقل وقت وبالهناء والشفاء.

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