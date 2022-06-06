النشا والدقيق كنز رهيب: لتفتيح البشرة بشكل مبهر من أول استخدام ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة إليكم النشا والدقيق كنز رهيب , لتفتيح البشرة والرقبة واليدين ،وهذا بمكوناته الجميلة فالدقيق يعمل علي شد البشرة ويمنح البشرة توريدها خفيفة ويعمل علي تفتيح فوري ،لوكان في وجهك أثار حب الشباب مع الاستعمال المتكرر سوف تختفي تماما ، ويعمل النشا علي تفتيح الأماكن الغامقة في البشرة مع تخلص من المسامات الواسعة، الزبادي الترطيب الهائل للبشرة واليدين ،معنا أيضا العسل الذي يعمل على أعطاء البشرة لامعه طبيعية ويعطي بشرة نضرة يجعلها صحية، فكل مكونات الماسك طبيعية وصحية وآمنة على البشرة أليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا والدقيق كنز رهيب بطريقة خرافية ومفيدة لكم ٢٠٢٢
مكونات عمل النشا والدقيق كنز رهيب لتبييض البشرة بشكل ملفت للغاية
سوف نقدم لكم مكونات الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-
- ١ملعقة دقيق.
- ١ملعقة من النشا.
- ٢ملعقة من الزبادي.
- ١ملعقة من لبن البودرة.
- ١ملعقة من العسل.
- عصير نصف ليمونة واحدة.
طريقة التحضير
أليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-.
- نحضر وعاء نظيف ونضع ملعقة النشا وملعقة الدقيق وملعقة اللبن ونقلب المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضع ملعقتين من الزبادي وملعقة من العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضع عصير نصف ليمونه ونمزج الخليط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نغسل البشرة والرقبة جيدا حتى نتخلص من أي كريمات أو أتربة.
- بعد ذلك نحضر فوطة ساخنة ونضعه علي الوجه والرقبة لتفتيح المسام .
- ثم نفرد الماسك على البشرة والرقبة واليدين ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف الماسك جيدا.
- ثم نفرك الماسك بطريقة خفيفة بحركات دائرية.
- ثم نغسل الوجه جيدا ونرش علي البشرة ماء الورد لقفل المسام بعدها نضع أي كريم مرطب.
- سوف تلاحظي تفتيح رائع جدا ونضارة وترطيب خرافي من أول مرة
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