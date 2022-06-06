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عمر شويل - جدة تتعدد طرق عمل البطاطس وتختلف من بين مطبخ وآخر، وتعد طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة والبشاميل واحدة من أفضل الطرق التي يحبها الكثير من الناس إذ أنها تحتوي على العديد من العناصر التي تجعل منها وجبة متكاملة وذات فائدة كبرى، لذلك سوف نقدم لكم من خلال المقال طريقتها بكل سهولة، والتي تجعل تقومي بعملها حينما تحتاري في عملها.

طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة والبشاميل

قومي بعمل طريقة مختلفة من البطاطس المهروسة لتجعل أولادك يطلبون منك دومًا عملها، واجعلي أجسامهم تستفيد من المكونات، والطريقة كما يلي:

المكونات

ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

خمسة حبات من البطاطس.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف لتر من اللبن الحليب.

عدد 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كمية مناسبة من الجبن المشكلة.

ملح وفلفل أسود.

زعتر.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع اللبن الحليب على النار ونتركه حتى يبدأ في الغليان، ثم نضيف إليه كوب من الماء ومكعب من مرقة الدجاج ويترك ليغلي مرة ثانية.

نقوم بوضع الدقيق في كوب به ماء ونقلبه حتى يذوب تمامًا.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا، ونتركه حتى يصبح ثقيلًا.

في طاسة على نار هادئة نقوم بوضع الزبدة ونتركها حتى تذوب، ثم نقوم بتقطيع البصل ونضعها على الزبدة حتى يصفر لونها.

نضع اللحم على البصل ونقلب ثم نضيف الملح والفلفل.

نقوم بسلق البطاطس جيدًا ونضيف إليها الزعتر.

نقوم بفرد نصف كمية البطاطس المهروسة في قاع صينية صغيرة.

نضع كمية العصاج على البطاطس ونضع القليل من البشاميل عليها، ثم نضع باقي البطاطس ونضع البشاميل على الوجه، ثم ندخلها في الفرن حتى تنضج.

نضيف الجبن على الوجه ونتركها حتى تذوب تمامًا ويصبح الوجه ذهبي.

تقطع إلى قطع متساوية وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة والبشاميل، فقد قمنا بتقديم أسهل طريقة لعملها وبأقل التكاليف وبطعم ليس له مثيل، فهي وجبة ذات فائدة كبرى لإحتوائها على العديد من العناصر المفيدة للجسم.