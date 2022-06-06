نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفصل الصيف.. طريقة عمل مثبت للميكب طبيعي وفعال وبمكونات اقتصادية وحافظي على بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات هي عدم ثبات الميكب خاصة في فصل الصيف، ونظرًا لأسعار المثبتات الباهظة فإنهم يبحثون عن طريقة عمل مثبت للميكب بشكل منزلي تكون ذات تأثير فعال، وفي نفس الوقت بمكونات غير مضرة على البشرة، لأن معظم المنتجات تحتوي على مواد كيميائية ترهق البشرة على المدى البعيد.

طريقة عمل مثبت للميكب

جميعنا نرغب في الحفاظ على ثبات الميكب الخاص بنا لأطول وقت ممكن، ومع انتشار الكثير من الأنواع في الأسواق الغالي منها، والرخيص أصبحنا لا ندرك الفرق بين الحقيقي، والمقلد، والضار، والنافع.

ولذلك من الأسهل تحضيره في المنزل، وبالتالي سنتعرف على مكوناته، ونكون مطمئنين إلى أنه لن يحدث لنا أي أضرار وللتعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيره انظروا للفقرة القادمة.

مثبت ميكب بماء الورد

المكونات

زجاجة فارغة بها مكان رذاذ خاص بالرش.

كوب مياه معدنية.

نصف كوب من مياه الورد.

نصف كوب من الجليسرين.

طريقة التحضير

الأمر في غاية السؤال سنأتي بالزجاجة الفارغة، ونضع بها جميع المكونات السابقة التي ذكرناها، ونقوم برج الزجاجة بشكل جيد.

وبعد هذا نقوم بإغلاق العينين، ورش ذلك الخليط على الوجه بعد الميكب، ويمكن استخدامه قبل البدء في

وضع الميكب الخاص بنا لتثبيت أعلى، ولكن يجب أن ننتظر حتى نجد أنه قد جف تمامًا لنتمكن من وضع الميكب بشكل نظيف.

يفضل أن نقوم بوضع هذا المثبت في الثلاجة، وإذا استمر عندك لمدة شهر يجب أن تتخلصي منه، فهذه هي صلاحية استخدامه.

مثبت ميكب بالخيار

المكونات

عدد 1 حبة من الخيار.

بعض من أوراق الشاي الأخضر.

نصف كوب من الجليسرين.

كوب من المياه المعدنية.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء عميق، ونقوم بنقع الخيار به بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة جدًا، ومن ثم نضيف أوراق الشاي في المياه المعدنية، وذلك لمدة 5 ساعات.

بعد انتهاء تلك المدة علينا أن نصفي الخليط، ونحتفظ فقط بالمياه، ونتخلص من المكونات التي كانت بداخله.

نقوم بوضعهم في زجاج ببخاخ، ومن ثم نضع كمية الجلسرين ونرج الزجاجة بشكل جيد، وهكذا أصبح لدينا مثبت ميكب صحي، وفعال.

ها هي أفضل طريقة عمل مثبت للميكب، ونرجو أن تحوز على إعجابكم، فهي ليست فقط ستعمل على ثبات الميكب الخاص بكم، لا بل مع الوقت ستحسن من ملمس، ونضارة بشرتكم.