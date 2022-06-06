نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية كنز لتطويل الشعر بجنون بدون غسل دهنة فقط قبل النوم ينمو الشعر بجنون ويوقف التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل من العلامات التي تدل على جمال المرأة فهو يجعلها مميزة ولها إطلالة جذابة لذلك من المعروف أن كل إمرأة تهتم وتعتني بجمال شعرها، حيث توجد مشاكل كثيرة متعلقة بالشعر ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة تقصف وهيشان الشعر أو الشعر الجاف أو الشعر الخشن والمجعد أو الشعر القصير والمتساقط، وكذلك وجود مشكلة الشيب ووجود فراغات بالرأس أو مشكلة الصلع وغير ذلك الكثير فكل هذا يؤثر تأثير سلبي على نفسية الشخص سواء النساء أو الرجال كبار أو صغار، فكل شخص يعاني من مشكلة من ضمن هذه المشكلات يبحث عن العلاج المناسب لحلها والتخلص منها ففي مقالنا هذا نتحدث عن مشكلة الشعر القصير، فهي تعتبر من أكبر المشاكل وعادة يكون الشعر قصير وخفيف في نفس الوقت لذلك يمكننا أن نلجأ إلى الحل الذي يساعد على تكثيف وتطويل الشعر في أسرع وقت، فقد توجد عدة أشياء تعمل على تطويل الشعر في وقت قصير فمنها إستعمال الزيوت أو الكريمات التي تباع في الأسواق فهي قد تدهور الشعر. مكونات خلطة زيت الزيتون لتطويل الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل خلطة زيت الزيتون لتطويل الشعر قومي بإحضار طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم وزيت شجرة الشاي وزيت الجوجوبا ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

وبعد ذلك قومي بمزج جميع أنواع الزيوت مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على مزيج متجانس من الزيوت.

ثم نقوم بتمشيط الشعر بإستخدام المشط الخشبي ونضع هذه الخلطة علي الشعر ويتم التدليك على فروة الرأس بشكل جيد حتى تصل الخلطة إلى الجذور.

ويتم التدليك عليها لمدة خمس دقائق تقريبا ونتركه لمدة ليلة كاملة وعند الإستيقاظ نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

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