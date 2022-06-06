نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة القرنفل المنزلية للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون رجعة ودعي الشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الأبيض من المشكلات المزعجة والتي يعاني منها أشخاص كثيرة جدا سواء السيدات أو الرجال وتعتبر هذه المشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة عندما يظهر الشعر الأبيض في مرحلة الشباب، فهذه المرحلة يكون الشعر بلونه الأسود الطبيعي ولكن عند ظهور هذه المشكلة فقد يظهر الشعر باللون الرمادي الغامق في البداية ومن ثم يكون لونه رمادي فاتح وفي المرحلة الأخيرة يكون الشعر لونه أبيض، وهذا الشيء يجعل الشخص يشعر بالخجل والإكتئاب ويرغبون في التخلص منه والقضاء عليه تماما ومن المعروف أن الشيب يبدأ ظهوره في مرحلة الشيخوخة ولكن عندما يظهر قبل أوانه يبحث الكل عن الحل المناسب والسريع للتخلص منه، فمن خلال نتيجة البحث نجد العديد من الإستخدامات التي يكون لها دور كبير في القضاء على مشكلة الشيب بشكل نهائي، ومن ضمن هذه الإستخدامات هي الصبغة والحناء والخلطات الطبيعية ولكن لكي نقضي على هذه المشكلة وفي نفس الوقت نحافظ على صحة الشعر من أن يحدث لها أي ضرر لابد من إستعمال خلطة طبيعية. مكونات خلطة القرنفل لصبغ الشعر الأبيض ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ربع كوب كبير من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة القرنفل لصبغ الشعر الأبيض قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر ونضيف القهوة سريعة الذوبان.

ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وربع كوب كبير من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها لكي نحصل على خليط متماسك وقومي بتمشيط الشعر ونضع هذه الخلطة عليه.

ويتم توزيعها جيدا ثم نقوم بوضع قبعة أو بونيه على الشعر ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعة ونصف تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم ومن الممكن أن نكرر خلطة القرنفل مرتين في الشهر.

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