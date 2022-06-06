نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وترطيب وتوريد.. روتين العناية بالقدمين واحصلي على كعبين ناعمين كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك روتين من أجل العناية بالقدمين يمكنك تجربته في المنزل وسوف تلاحظين نتائج رائعة، فالاقدام هي الأكثر عرضة للجفاف والتقشر وبالأخص في فصل الشتاء، والعناية بها واجبة حتى تصبح ناعمة وشكلها مقبول، وبدلاً من الذهاب الى مراكز التجميل لعمل الباديكير المكلف، تعالي معنا وسوف نريك طريقة مجربة لقدمين أكثر نعومة وأقل جفاف.

روتين العناية بالقدمين

اليوم سوف نعرفك على وصفة مجربة بشكل شخصي في المنزل كروتين من أجل الاهتمام بالقدمين والتخلص من الجفاف والتشققات وبمكونات بسيطة موجودة في منزلك.

المكونات

وعاء كبير يكفي لوضع قدميك.

كمية من المياه الساخنة بقدر استحمالك.

كمية من شاور جل الاستحمام.

نفس الكمية من الخل.

٢ ملعقة كبيرة من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

١٠ قطرات من زيت الزيتون.

وعاء صغير.

جوارب سيليكون للقدمين.

كريم مرطب قوي.

الطريقة

قومي بوضع الماء الساخن في الوعاء، ومن المهم أن يكون ساخن بقدر درجة تحملك.

ضعي في المياه كميات شاور الجيل والخل والملح التي قمت بتحضيرها.

يتم تقليب هذه المكونات جيداً في الماء لكي تختلط مع بعضها.

قومي بوضع قدميك في الماء الساخن واتركيها لمدة نصف ساعة، يمكنك التصفح عبر الإنترنت أو القراءة حتى تنتهي المدة المطلوبة.

بعد نصف ساعة قومي بإخراج قدميك ثم باستخدام حجر القدمين أو الليفة المغربية قومي بفرك الكعبين

والقدمين من الخلف جيداً لإزالة كل الجلد الميت ثم اشطفيها بالماء.

في الخطوة التالية نقوم بعمل سكراب للقدمين من الأمام من أجل إزالة الجلد الميت.

نقوم بإحضار الوعاء الصغير ونضع به ملعقتين من السكر مع قطرات زيت الزيتون ثم نقوم بتقليبهم جيداً.

نقوم بتوزيع السكراب على القدمين وعلى الأصابع لمدة نصف ساعة.

بعدها نقوم بفركه جيداً على القدمين وعلى الأصابع لكي تصبح ناعمة وتتخلصين من أي تصبغات.

في آخر خطوة نقوم بوضع كريم المرطب على القدمين وعلى الكعوب ثم نرتدي الجوارب السيليكون قبل النوم، وهذه الخطوة نقوم بها بشكل يومي لترطيب القدمين.

كان ذلك أفضل روتين العناية بالقدمين وهو الذي أقوم بتطبيقه بشكل شخصي في منزلي ويعطيني نتائج رائعة في مظهر القدمين، أنتِ أيضاً قومي بتجربته وسوف تنبهرين من النتائج، وبعد ذلك لن تحتاجين للذهاب الى مراكز التجميل مرة أخرى.