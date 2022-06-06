نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون كنز في مطبخك للتخلص من البثور السوداء والنمش سيغنيكي عن المكياج وودعي الاسمرار والتجاعيد للابد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم التوصل إلى كنز سري متواجد في أي منزل بمجرد خلطة مع مجموعة من المكونات الطبيعية يساعد على التخلص من البثور السوداء والكلف والنمش أيضاً، ذلك إلى جانب تضييق مسام البشرة بشكل ملحوظ وتفتيحها أكثر من درجة من أول استعمال للماسك، حيث يفضل الكثير من السيدات والفتيات الاستعانة بالمكونات الطبيعة لأنها غير ضارة على البشرة وتقدم المطلوب منها ف أقل ما يمكن، بدلاً من مستحضرات التجميل مرتفعة التكاليف التي قد تعرض البشرة لكثير من المشاكل خاصة إذا كانت مجهولة المصدر.

خلطة للتخلص من البثور السوداء والكلف والنمش

يمكن إزالة البثور السوداء من خلال مكونات الماسك الطبيعي التالية:

ثلاث ملاعق من العدس الأصفر المطحون ( بعد أن تم سلقه).

• ملعقة واحدة من الدقيق.

• ملعقة من عصير الليمون.

• قطرات من ماء الورد.

طريقة تحضير ماسك إزالة الرؤس السوداء

يتم خلط كلاً من العدس الأصفر المطحون مع الدقيق أولاً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون مع ماء الورد بشكل تدريجي حتى تحصلين على عجينه لينه.

يتم توزيع الماسك على كامل الوجه عدا منطقة العينين.

ترك الماسك لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

تعد مرور المدة الزمنية المذكورة يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج سريعة لابد من تطبيق الماسك على البشرة ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد.

ماسك طبيعي لتضييق المسام الواسعة

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

• ½ ملعقة من الكركم الخاص بالبشرة.

• نصف عصير ليمونة.

• ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الخام.

طريقة التحضير:

تم مزج المكونات السابق ذكرها معاً في إناء.

يتم توزيع الخليط على كامل البشرة عدا منطقة العينين.

يجب مرور حوالي 25 دقيقة للاستفادة الكاملة من الماسك.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر في البداية ثم تمرير مكعب ثلج حتى يكتمل تضييق المسام تماماً

احرصي على تكرار الماسك في الأسبوع الواحد مرتين على الأقل ليختفي مظهر المسام الواسعة المزعج بشكل نهائي، كما أن من فوائد الماسك أيضا تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف أيضا.

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