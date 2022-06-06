نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس دلكة الكركم لتفتيح المناطق الغامقة وإزالة الجلد الميت لن تتخيلي جمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكركم من افضل التوابل التي يفضلها الكثير من النساء وذلك لكثرة فوائدها للجسم، وأصبح من أهم المواد التجميلية التي يستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة وذلك لأنه يستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة فقد يعمل على تفتيح البشرة ونعومتها، وإزالة البقع الغامقة، والان سوف نتعرف على وصفة رائعة من الكركم وبعض المكونات الأخرى الطبيعية الامنه جدًا على البشرة لعمل دلكة الكركم التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة بمجرد الاستخدام تابعو معنا لمعرفة الخطوات.

فوائد دلكة الكركم للجسم

دلكة الكركم لها الكثير من الفوائد للبشرة، والتي يتم الحصول عليها بمجرد استخدامها من اول مرة وهي كالآتي:

تساعد الدلكة في تفتيح البشرة وتوحيدها.

كما أنها تعمل على ازالة آثار الحبوب، والبثور السوداء.

ولها نتيجة فعالة أيضًا في التخلص من الكلف وبقع النمش بكل سهولة.

تساعد في ترطيب الجلد والتخلص من التصبغات الجلدية.

طريقة استخدام دلكة الكركم للبشرة

يتم استخدام الكركم لعمل الدلكة مع إضافة بعض المكونات الطبيعية التي تحقق أفضل نتيجة سريعة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الكركم.

١ملعقة من الترمس المطحون.

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام