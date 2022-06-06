نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس دلكة الكركم لتفتيح المناطق الغامقة وإزالة الجلد الميت لن تتخيلي جمالك في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكركم من افضل التوابل التي يفضلها الكثير من النساء وذلك لكثرة فوائدها للجسم، وأصبح من أهم المواد التجميلية التي يستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة وذلك لأنه يستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة فقد يعمل على تفتيح البشرة ونعومتها، وإزالة البقع الغامقة، والان سوف نتعرف على وصفة رائعة من الكركم وبعض المكونات الأخرى الطبيعية الامنه جدًا على البشرة لعمل دلكة الكركم التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة بمجرد الاستخدام تابعو معنا لمعرفة الخطوات.
فوائد دلكة الكركم للجسم
دلكة الكركم لها الكثير من الفوائد للبشرة، والتي يتم الحصول عليها بمجرد استخدامها من اول مرة وهي كالآتي:
- تساعد الدلكة في تفتيح البشرة وتوحيدها.
- كما أنها تعمل على ازالة آثار الحبوب، والبثور السوداء.
- ولها نتيجة فعالة أيضًا في التخلص من الكلف وبقع النمش بكل سهولة.
- تساعد في ترطيب الجلد والتخلص من التصبغات الجلدية.
طريقة استخدام دلكة الكركم للبشرة
يتم استخدام الكركم لعمل الدلكة مع إضافة بعض المكونات الطبيعية التي تحقق أفضل نتيجة سريعة وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ٢ ملعقة كبيرة من الكركم.
- ١ملعقة من الترمس المطحون.
- ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.
طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بوضع الكركم في طبق من المعدن مناسب من حيث الحجم للمكونات.
- أضيفي إليه الترمس المطحون ناعم ويتم شرائه من العطار.
- بعد خلط المكونين يتم وضع ماء الورد ولكن بشكل تدريجي ويتم خلط المكونات بالملعقة حتى تصبح مثل العجينة الناعمه.
- يتم استخدام الدكة اقناء الاستحمام بعد تركيب الجسم بالماء بالكامل ويفضل أن يكون الاستحمام بالماء الدافيء ليتم فتح مسام البشرة.
- قومي بتدليك الدلكة بالجسم وخاصتًا المناطق الغامقة أو الخشنة.
- يتم المليك بشكل دائري مستمر.
- اتركي الدلكة بعد الانتهاء من تدليك الجسم جيدًا بها لمدة خمس دقائق.
- يتم غسل الجسم بالليفة الخشنة جيدًا حتى التخلص منها.
- سوف تلاحظين نعومة الجسم بمجرد الاستخدام.
- يتم تكرار الاستخدام مرتين أو ثلاثة في خلال الأسبوع الواحد، وذلك لكي تحقق دلكة الكركم أفضل نتيجة للجسم وعلاج كل مشاكل البشرة في وقت قصير.
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