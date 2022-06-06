كريم سحري مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة بديل البوتوكس الطبيعي 

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم سحري مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة بوتوكس طبيعي، إليكي سيدتي كيفية اعداد كريم طبيعي مضاد لشيخوخة البشرة بمكونات بسيطة، هذا الكريم يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد وتحضيره سنحتاج إلى اليانسون النجمي، فهو يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يكافح علامات الشيخوخة والتجاعيد بالبشرة، كما أنه يرطب البشرة وذلك لاحتوائه على فيتامين ه‍ ومضادات الأكسدة. كريم سحري مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية: نصف كوب صغير من اليانسون النجمي.

100 مل من زيت الزيتون.

ماء. بديل البوتوكس الطبيعي خذ مقدار اليانسون النجمي وقم ب طحنه في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق اليانسون.

أضف مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق اليانسون في برطمان زجاجي صغير وأضف إليه مقدار زيت الزيتون.

ضع قطعة من القماش أو منشفة في إناء معدني وضع البرطمان داخل الإناء مع إضافة كوب من الماء في الإناء.

ضع الإناء على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يسخن المزيج بشكل جيد وبعد ذلك يرفع عن النار ويترك ليبرد. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة قم بتصفية المزيج عن طريق وضع طبقة من القطن في مصفاة حتى يستخرج الزيت فقط زيت سحري لشد البشرة وترطيبها.

يمكنك الاحتفاظ بهذا الزيت لفترة طويلة في جرة صغيرة ويتم تخزينه في مكان جاف.

ضعي هذا الزيت على بشرتك مساءاً ثم دلكي بشرتك بحركات دائرية لطيفة حتى يتم امتصاص الزيت بالكامل.

اتركي الزيت على بشرتك لمدة ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء ولافضل النتائج كرري هذه الوصفة كل مساء قبل النوم. علاج علامات شخوخة البشرة نهائياً تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية: 5 حبات من اليانسون النجمي.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة ضع مقدار اليانسون في إناء معدني وأضف إليه بذور الكتان والأرز الأبيض مع إضافة كوب من الماء.

ضع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة حتى تغلي المكونات جيداً وبعد ذلك اترك المزيج ليبرد.

قم بتصفية المزيج باستعمال قطعة قماش ويمكنك إضافة بضع قطرات من فيتامين ه‍ إلى الهلام الناتج.

أضف زيت اللوز الحلو وامزج جيداً ثم احتفظ بهذا المزيج في جرة زجاجية صغيرة.

طبقي هذا المزيج على بشرة الوجه والرقبة في المساء قبل النوم ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك في الصباح وللحصول على أفضل النتائج طبقي هذه الوصفة على بشرتك كل يوم.

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