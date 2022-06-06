نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح طريقة لعمل المندي السعودي بتكات وأسرار المطاعم بطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة المندي السعودي هو من اشهر الاكلات في المملكة العربية السعودية، وهو طريقة قد تكون مميزة لعمل اللحم بالحرارة، ويقدم مع الارز المتبل فهو له طعم مميز شهي، وأصبح هذا الطبق من اجمل الأطباق المشهورة والمفضلة في العديد من البلدان العربية ولكل ربة منزل تريد عمل المندي في المنزل سوف نعرض لكم الطريقة السعودية الاصلية في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل المندي السعودي في المنزل

المندي من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس ويمكن تناول وتقديم المندي لأسرتك في عيد الاضحى المبارك فهو يتم تحضيره من اللحم الضاني، وسوف يصبح من افضل الاكلات التي تنال اعجاب الجميع، وطريقة التحضير والمكونات كالآتي:

المكونات

كيلو واحد من اللحم الضأن.

كيلو من الأرز البسمتي.

ربع كوب من الزيت.

رشة من التوابل المختلفة.

قرنان من الفلفل الأخضر الحار.

أربع فصوص ثوم مفروم.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الكركم.

رشة من الزنجبيل الناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الكزبرة الجافة.

ورق لوري.

رشة من الهيل.

رشة من القرفة.

توابل لحم.

طريقة التحضير

في مقلاة مناسبة يتم وضعها على النار.

يضاف الى المقلاة ورق اللورا، والهيل، والقرفة، والزنجبيل، والفلفل الأسود.

يتم تقليل المكونات حتى يصدر عنها رائحة.

ارفعي التوابل من النار، احضري اللحم ويتم تتبيل اللحمة بهذه التوابل.

تترك اللحمة داخل الثلاجة بعد ذلك لمدة ساعة.

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخل الزبدة، ثم يتم إضافة شرائح من البصل والثوم، والفلفل الحار.

قلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي اللحمة إليها، وقلبي، ثم أضيفي باقي البهارات التي تم تحضيرها.

قلبي اللحم حتى يتغير لونها.

يتم إضافة كمية مناسبة من المياه حتى تغطي اللحم.

تترك اللحم حتى تنضج تمامًا.

ارفعي اللحم من المرق.

يتم وضع اللحم جانبًا ثم يتم إدخاله إلى الفرن تحت الشواية.

ويتم إضافة الارز داخل المرق المتبل على النار.

اتركي الارز حتى يتشرب المرق ثم يتم خفض النار عليه حتى يتم النضج.

يمكن الآن وضع الارز في أطباق التقديم المفضلة.

يوضع قطع اللحم على وجه الارز بعد أن تغير لونها تحت الشواية وأصبح احمر شهي.

يقدم طبق المندي اللذيذ الان بألف هنا.

الكثير من الاكلات السعودية أصبحت منتشرة بشكل كبير في الكثير من البلاد ومحبوبة لدرجة كبيرة ومن أهم هذه الاكلات هو المندي الرائع وهو عبارة عن اللحم الضانى اللذيذ الذي يتم تتبيله بشكل مميز وتقديمه مع الارز البسمتي ليعطي شكل يزين به اجمل الموائد سواء في العزائم أو لأفراد الأسرة ويمكنك عمله بأكثر من طريقة ولكل واحدة منهم مذاق خاص بها.