نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشوي الكفتة على المصفاة والنتيجة ستبهرك مثل كفتة الحاتي وبدون دخان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتهر الكفتة بطعمها اللذيذ وهي المفضلة لدى الكثيرين وخاصة الكفتة المشوية، تعتبر الكفتة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الناس ويمكن تحضيرها بعدة طرق مثل: كفتة مشوية وكفتة بالفرن إلخ. تعلم كيفية صنع لكفتة المشوية على المصفاة. طريقة عمل الكفتة المشوية على المصفاة مكونات عمل الكفتة المشوية هي: 500 جرام لحم مفروم.

قطعة ليا.

ملعقة نشا.

بصلة مقطعة قطع صغيرة جدا.

بقدونس مفروم.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة بهارات لحم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة المشوية على المصفاة قومي بعجن وخلط المكونات في إناء حتى يصبح خليط متجانس.

ثم اتركيها لمدة 10 دقائق.

ثم قومي ببل يدك بقليل من الزيت.

أحضري الأعواد الخشب.

ثم قومى بوضع اللحم بها وفردها بأصابعك.

ثم أحضري مصفاة وقومى وبط الكفتة عليها.

ثم قومي بإحضار سكين.

وقومى بعمل خطوط على الكفتة.

قومي بتسخين الفرن على درجة 200.

ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

وبالهناء والشفاء. نصائح عمل الكفتة المشوية الصحية وإليك بعض النصائح للحصول على كرات اللحم المشوية الصحية على النحو التالي: اختر اللحم المفروم قليل الدسم: من الأفضل اختيار اللحم المفروم قليل الدسم أو منزوع الدسم لتجنب الأضرار الصحية.

لا تفرط في إضافة الملح إلى حبوب البن: من الأفضل عدم وضع الكثير من الملح في حبوب البن حتى لا تضر بصحتك.

تناول الكفتة مع الطعام الصحي: يمكن إقران الكفتة المشوية بأطباق صحية مثل: سلطة الخضار إذا أكلت مع الأرز فمن الأفضل تناول أرز بسمتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشوي الكفتة على المصفاة والنتيجة ستبهرك مثل كفتة الحاتي وبدون دخان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.