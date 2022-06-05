نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزوم الصيف.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا والفروالة في المنزل سهل وسريع احلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل آيس كريم الفانيليا في المنزل بنفس طعم الأيس كريم الجاهز وبمكونات أكثر ضمانًا من التي يتم استخدامها في الأيس كريم الجاهز، والأيس كريم هو من ألذ الأشياء التي نقوم بتناولها ويحبها جميع الأطفال، والأيس كريم هو من أكثر ما نقوم بطلبه في هذا الطقس الحار ونشتريه باستمرار في كل الأوقات من اليوم، وسنوضح لكم في سطور مقالنا التالية كيفية تحضير الأيس كريم المنزلي بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا في المنزل مكونات الطريقة:- كوبان كبيران من الكريمة السائلة.

ثلاثة أكواب من الحليب كامل الدسم.

كوب كبير من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الوصفة:- يجب أولًا أن تقومي بوضع الحليب والسكر والكريمة في وعاء بلاستيكي عميق وبواسطة المضرب اليدوي قومي بخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك صبي الفانيلا إلى الخليط ثم قومي بتقليبه جيدًا حتى يختلط معه ثم قومي بتغطية الوعاء لمدة أربع ساعات ومن الأفضل وضعه داخل الفريزر حتى يتجمد.

وبعد ذلك يكون جاهز للاستخدام وقومي بوضعه داخل البسكويت أو علب الأيس كريم بواسطة ملعقة غرف الأيس كريم. طريقة عمل الأيس كريم بالفراولة مقادير الوصفة:- علبتان من الكريمة المخفوقة.

كوب صغيرة من الفراولة.

عصير فراولة.

حليب مكثف محلى نصف علبة.

كريمة لباني. طريقة التحضير:- أحضري طبق عميق قليلًا ثم قومي بإضافة بودرة الكريمة مع الفراولة.

ثم قومي بإضافة عصير الفراولة و الكريمة السائلة وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي الحليب المكثف المحلى إلى المكونات المخفوقة داخل الطبق البلاستيكي.

واستمري في تقليبهم و خفقهم بواسطة المضرب اليدوي و هو أفضل الوسائل في خفق الأيس كريم.

يمكنك تشكيله قبل وضعه داخل الفريزر أو وضعه كما هو ولكن يجب تغطيته بغطاء من النايلون أو كيس بلاستيكي.

وتركه داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

أخرجيه من الفريزر بعد ذلك وابدئي في تقديمه لضيوفك وأطفالك بواسطة ملعقة الأيس كريم.

و يمكنك تحضير جميع نكهات الأيس كريم بنفس الطريقة و الخطوات بسهولة في منزلك.

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