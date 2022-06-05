نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكفتة من أهم الأطعمة المميزة التي يحب جميع أفراد الأسرة تناولها من وقت لآخر، كما أنها من أهم الأكلات التي تزين موائد العزومات بشكل وطعم شهى ولذيذ، ومن أهم الأنواع المحببة والمفضلة لدى الكثير من الناس هي كفتة الحاتي المشويه، والتي غالبًا ما يتم شرائها من المطاعم، والان اصنعي بنفسك اجمل كفتة مشوية لذيذة بكل سهولة وتكاليف بسيطة وطعم مثل الجاهزة وافضل.
خطوات عمل كفتة الحاتي المشويه في المنزل
بكل سهولة جهزي الكفتة المشوية التي لا تحتاج مجهود، ومكوناتها أيضًا بسيطة ولا تحتاج تكاليف كما هو الحال إذا تم شرائها من المطاعم، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- رشة من بهارات اللحمة.
- رشة ثوم بودرة.
طريقة التحضير:
- احضري بولة عميقة، ثم قومي بوضع اللحم المفرومة بها.
- اهرسي اللحمة بيدك جيدًا حتى تصبح ناعمة.
- أضيفي الملح، والفلفل الأسود إليها والثوم البودرة، والقرفة الناعمة، والبهارات.
- اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس بشكل جيد، وتتبل اللحم جيدًا.
- افرمي البصل بعد ذلك وقومي بعثره بيدك جيدًا حتى يتخلص من كل المياه الموجودة بداخله.
- أضيفي البصل، ثم أضيفي البقدونس.
- أعيدي الخلط مرة أخرى لكل تتجانس مكونات الكفتة بشكل كامل.
- ضعي البولة في الثلاجة وتترك لمدة نصف ساعة ويتم تغطيتها بورق بلاستيك.
- اخرجي اللحم المتبلة من الثلاجة.
- قومي بعمل الكفتة اصابع في اسياخ سواء كانت خشبية أو حديد.
- يمكنك وضع الكفتة الآن على الشواية الفحم.
- تترك على الفحم حتى تنضج ويتم تقليبها في كل الاتجاهات حتى يتغير لونها وتصبح جاهزة.
- أحضري أطباق التقديم وقومي بوضع اصابع الكفتة مع تزين الطبق ببعض البقدونس، ويتم تناولها بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.