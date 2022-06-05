نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكفتة من أهم الأطعمة المميزة التي يحب جميع أفراد الأسرة تناولها من وقت لآخر، كما أنها من أهم الأكلات التي تزين موائد العزومات بشكل وطعم شهى ولذيذ، ومن أهم الأنواع المحببة والمفضلة لدى الكثير من الناس هي كفتة الحاتي المشويه، والتي غالبًا ما يتم شرائها من المطاعم، والان اصنعي بنفسك اجمل كفتة مشوية لذيذة بكل سهولة وتكاليف بسيطة وطعم مثل الجاهزة وافضل.

خطوات عمل كفتة الحاتي المشويه في المنزل

بكل سهولة جهزي الكفتة المشوية التي لا تحتاج مجهود، ومكوناتها أيضًا بسيطة ولا تحتاج تكاليف كما هو الحال إذا تم شرائها من المطاعم، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من بهارات اللحمة.

رشة ثوم بودرة.

طريقة التحضير: