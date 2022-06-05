هيخليكي ملكة جمال.. كريم الكركم والنشا المبهر لتبيض وشد الوجه وازالة البقع الداكنة والجلد الميت نهائيا

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عمر شويل - جدة الكركم من أنواع التوابل التي تستخدم في الكثير من الأطعمة المختلفة، مع العلم أنها لا يوجد لها طعم مميز ولا خاص، ولكن تعطي للطعام لون أصفر كناري مميز، ولكن نحن نتحدث في هذا المقال عن استخدام آخر وهو استخدام الكركم والنشا في وصفة سحرية ورائعة في التخلص من معظم مشاكل البشرة، والتخلص من البقع الداكنة وإزالة التجاعيد، والآن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة المذهلة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات كريم النشا والكركم في تبيض البشرة
معظم المنتجات التي توجد في الأسواق التي تعمل على تبييض البشرة، ليست مضمونة على الإطلاق لأنها من الممكن أن تكون متناهية الصلاحية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائيّة تضر البشرة، فمن الطبيعي أن يتجه معظم النساء إلى استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة نقية وصافية مثل بشرة الأطفال، والآن سوف نقدم لكم مكونات كريم الكركم والنشا لتبييض البشرة:
- ملعقة ونصف من الكركم.
- ملعقة ونصف من النشا.
- علبة زبادي سادة.
- ملعقة من ماء الورد.
- عصير نصف ليمونة.
- القليل من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من اللبن البودر.
طريقة تحضير كريم النشا والكركم في البيت بكل سهولة
الكركم له تأثير قوي وفعال في التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، كما أنه يعمل على تفتيح البشرة بثلاث درجات أفضل من الأول، والنشا يعتبر أيضا من أقوى المرطبات الطبيعية التي تستخدم في وصفات للبشرة والجسم، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:
- يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض، ولكن بالتدريج.
- بعد وضع مكون يجب التقليب حتى يمتزج مع المكون السابق له.
- يجب عدم وضع الليمون لأصحاب البشرة الحساسة.
- يجب تنظيف الوجه قبل وضع الكريم.
- يجب أخذ كمية مناسبة من الكريم ويتم فردها على الوجه.
- يجب ترك الكريم على الوجه حتى يجف تماما.
بعد ذلك يجب فرك الوجه على شكل دائري.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم التخلص من الكريم كله.
- يجب تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبو
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