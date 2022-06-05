نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. طريقة تخزين البامية من السنة للسنة أول كبس منها هيبقي زي آخر كيس بدون تغير في اللون أو الطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ الغالبية العظمى من ربات البيوت إلى تخزين أنواع مختلفة من الخضار الموسمية، حتى تتمكن من طهيها في أي وقت على مدار السنة، ومن أهمها البامية التي تزرع فقط في فصل الصيف، كما تقوم نسبة كبيرة من السيدات العاملة إلى تخزين الخضار بشكل عام، نظراً لانشغالها طوال الأسبوع بسبب عملها أو بسبب انشغالها مع أولادها، ولذلك نقدم لكي في هذا المقال بعض طرق تخزين البامية في الفريزر بمنتهى السهولة بما يضمن لكي وبقائها في الفريزر لأكثر من شهر، مع حفاظها على طعمها الشهي اللذيذ. طريقة تخزين البامية من السنة للسنة احضري كمية كبيرة نسبياً من البامية (2كيلو).

قومي بوضع الكمية كلها في إناء به ماء، واتركيها منقوعة قليلاً، مع إضافة قطرات من الخل الأبيض، لغسلها وضمان قتل أي بكتريا أو ميكروب.

ضعي البامية في مصفاة، ثم قومي بتقميعها (التخلص من الجزء العلوي من رأس ثمرة البامية).

قومي بملء وعاء كبير الحجم أو حلة كبيرة بالماء، وضعيها على النار، ثم أضيفي البامية إلى الإناء.

اتركي البامية في الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعدها ارفعي البامية من على النار، وضعيها في وعاء به ماء مثلج، حتى تحتفظ البامية بلونها الأخضر.

قومي بتصفية البامية من الماء في مصفاة، ثم ضعيها في أكياس السندوتشات أو بلاستيكية (وليكن كل نصف كيلو في كيس حسب عدد أفراد أسرتك)، مع إحكام إغلاقها جيداً، لمنع دخول الهواء إليها بما يسرع من عملية جفافها وفسادها.

ثم قومي بتخزين كمية البامية في الفريزر، على أن تحرصي على استهلاك كل الكمية خلال عام واحد. طريقة أخري لتخزين البامية بدون سلقها احضري كمية البامية المراد تخزينها، وقومي بتقميعها.

اغسلي البامية جيداً من خلال نقعها في محلول من الخل الأبيض المخفف، ثم تخلصي من المحلول ،وأعيدي نقعها ثانيةً في الماء الفاتر، ثم اتركيها في المصفاة حتى تجف تماماً.

ثم قومي بعد ذلك بتوزيع الكمية كلها على أكياس ثلاجة أو الأكياس البلاستيكية، وقومي بترتيبها في الفريزر واتركيها لمدة سنة بدون تغير في اللون أو الطعم.

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