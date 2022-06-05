كيكة دقيق الذرة بدون بيض لن تتوقعي المذاق الرائع الهش

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عمر شويل - جدة كيكة دقيق الذرة، من أنواع الكيك الذي يمكن تحضيره بسهولة وذلك لتوافر مكوناتها داخل كل منزل، كذلك لا تحتاج إلى بذل أي مجهود، كما يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء، ويمكن تقديمها للضيوف مع كوبا من الشاي، لذا سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة دقيق الذرة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيكة دقيق الذرة تتميز كيكة دقيق الذرة بأنها سهلة التحضير وتحتوي على مكونات سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية: المكونات المطلوبة 4 حبات من البيض.

2 كوب دقيق ذرة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب حليب.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر. طريقة تحضير كيكة الذرة يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية: قومي بخفق البيض مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي. أضيفي السكر والزيت واستمري في الخفق حتى يكون لديك خليط كريمي. قومي بإضافة الحليب مع الاستمرار في الخفق. في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفي هذا المزيج إلى الخليط السابق. حركي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض. أحضري صينية متوسطة الحجم، ادهنيها بملعقة من الزيت، ثم رشى حبات من الدقيق في القاع. اسكبي خليط كيكة دقيق الذرة داخل الصينية. ادخلي تلك الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180. ارتكب الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج، بذلك أصبحت كيكة دقيق الذرة جاهزة. كيكة دقيق الذرة بدون بيض في حال إذا لم يتوفر لديك بيض أو لا تفضلين إضافته إلى الكيك، يمكنك تحضير كيكة دقيق الذرة بدون بيض بالطريقة التالية: المكونات المطلوبة كوب من الدقيق الأبيض.

كوبان من دقيق الذرة.

كوب حليب.

كوب وربع سكر.

فانيليا.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير يمكنك تحضير كيكة دقيق الذرة بدون بيض من خلال اتباع الخطوات التالية: في وعاء الخلاط الكهربائي اخلطي السكر، الزيت، الحليب، الفانيليا، قومي بخفق المكونات جيدا أضيفي الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط السابق، ثم حركي المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد، ثم تقطع وتقدم.

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