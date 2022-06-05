نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح.. كريم النشا والليمون المعجزة كنز ربانى عظيم لبشرة ناصعة البياض من اول استعمال سيجعلك بيضاء زى القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صاروخ التفتيح.. كريم النشا والليمون المعجزة ، لك سيدتي هذه الوصفة لأنها سوف تجعل بشرتك ناعمة كبشرة الأطفال وناصعة البياض كالثلج من خلال استخدامك لكريم النشا والليمون الذي يحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة فهو يحميها من الرطوبة ويعمل على تجديدها ويمنع من تعرضها للجفاف، بالإضافة إلى أنه غني بمادة الكولاجين التي تحارب الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر، وسوف نستعرض لك سيدتي وصفات كريم النشا والليمون.

صاروخ التفتيح.. كريم النشا والليمون المعجزة

يعتبر كريم النشا والليمون من أفضل الكريمات التي يمكنها أن تعطيك نتائج فعالة في أقل وقت ممكن ويتم استخدامه وتجهيزه بخطوات بسيطة جداً تتلخص فيما يلي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة نشا.

2/1 كوب ماء.

5 ثمرات الليمون.

طريقة الإعداد:

قومي بوضع حبات الليمون على النار في قدر مع الماء وتركيه حتى يستوى جيداً.

بعد أن يتم تسوية الليمون جيداً ومن ثم يتم وضعه في الخلاط الكهربائي وفرمه جيداً.

بعدها يتم إضافة النشا و2/1 كوب ماء وابدئي في خلط المكونات معاً حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

بعدها يوضع الخليط على النار مع الاستمرار في التقليب لبضعة دقائق.

بعدها تغلق النار ويترك حتى أن يبرد ويهدأ قليلاً.

بعد أن يصبح بارد يتم وضعه على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة ومن بعدها يتم شطفه بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج فعالة يتم استخدام الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة كريم النشا والليمون وماء الورد

النشا من المكونات التي تعمل على تهدئة البشرة والليمون يقضي على البقع الداكنة ويعمل على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة بالإضافة إلى أن ماء الورد له كثير من الفوائد ويستخدم بطريقة سلسة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملعقة كبيرة ماء ورد.

4 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة الإعداد: