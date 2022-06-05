نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعكة عش الطائر بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعكة عش الطائر ، من أنواع الحلوى اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة والجذاب، كما أنها حلوى غير تقليدية، وتضفي في المنزل البهجة والسعادة عند صنعها في المنزل، كما تتميز وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل منزل، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى الموكا البارد وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعكة عش الطائر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كعكة عش الطائر

تتكون كعكة عش الطائر من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

200 جم من دقيق الأرز.

40 جم من نشا الذرة.

50 إلى 75 جم سكر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري).

165 مل من الماء.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كعكة عش الطائر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير. وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر زجاجة فارغة ونظيفة، ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة كثيرة في غطاء الزجاجة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه دقيق الأرز ونشا الذرة والملح والسكر والفانيليا، ثم نخلط جيدا.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى نحصل على عجين سائل سميك وثقيل قليلا.

بعد ذلك نصب العجين في الزجاجة ونغلقها جيدا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن حتى يصل إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نسكب العجين في المقلاة عن طريق الضغط على الزجاجة برفق وتحريكها دائرياً حتى يتشكل قرص من العجين (مع مراعاة خفض النار حتى لا يحترق).

بعد ذلك نقوم بثني القرص نصفين، ثم على شكل ربع دائرة ونقلبه من جميع الجهات.

ثم نخرج الحلوى من المقلاة عندما يكتسب لونا ذهبيا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم (كما يمكن تقديمها مع النوتيلا).

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

المقادير

كوب إلا ثلث من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

مقدار كوب ونصف من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من نكهة بندق أو الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

نحضر خلاط، ثم نضيف إليه السكر البودرة والحليب السائل والحليب البودرة والكاكاو الخام ونكهة البندق أو الفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام. بعد ذلك تصبح النوتيلا جاهزة لتقديمها مع كعكة عش الطائر. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح كعكة عش الطائر

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كعكة عش الطائر وهي كالآتي: