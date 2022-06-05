نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بسبوسة المحلات.. بسبوسة الحلوانى الرائعة طرية ومرملة ومتماسكة وشاربة الشربات بطعم رهيب.. مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر بسبوسة المحلات.. بسبوسة الحلوانى الرائعة ، بمكونات بسيطة تكونين قادرة على عمل البسبوسة في البيت بدلاً من أن تقومين بشرائها من محلات بيع الحلويات التي أصبحت غالية جداً ولم يكن بمقدور الكثيرين شراؤها، فالبسبوسة من أشهى وألذ الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع ولا يكونوا قادرين على مقاومة مذاقها اللذيذ، يتم تحضير البسبوسة في أكثر من طريقة فمعنا ستتعرفين على أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل البسبوسة بأقل التكاليف وبمكونات موجودة في كل منزل.

سر بسبوسة المحلات.. بسبوسة الحلوانى الرائعة

نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة جداً يمكن أن تكون متوفرة في المطبخ، ومن خلالها سوف تقدمين أفضل صينية بسبوسة لأسرتك بالخطوات التالية:

المقادير:

5 كوب سميد.

2/1 كوب دقيق.

3/4 كوب سكر.

1 كوب جوز هند مجروش.

2/1 كوب زبدة مذابة.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب لبن زبادي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

مقادير القطر:

5 كوب سكر.

5 ماء.

1 ملعقة صغيرة ماء زهر.

فستق حلبي.

طريقة التحضير: