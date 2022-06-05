من أول مرة اعملي كريم النشا الكوري لتفتيح البشرة ١٠ درجات بشكل فوري

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عمر شويل - جدة يعد كريم النشا الكوري من أقوي الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نقية وبيضاء كبشرة الكوريات، حيث أن كثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة لامعة ونقية كالحليب، كما أن استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية بكثرة تؤدي إلى تلف البشرة بعد مرور فترة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذا الكريم وتطبيقه على البشرة بشكل جيد للحصول على نتيجة رائعة ومبهرة، كما أن هذا الكريم يتكون من مكونات بسيطة وهي الحليب وعصير الجزر والنشا ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الكوري لتفتيح البشرة بشكل فوري كالكوريات.

مكونات عمل كريم النشا الكوري

يحتوي كريم النشا الكوري على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كوب من الحليب الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم النشا الكوري السحري لتفتيح البشرة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط مسحوق النشا مع الحليب ونضعهم على نار هادئة. بعد ذلك نقوم بالتقليب حتى يمتزج الخليط، ثم نضيف عصير الجزر مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي. ثم ننزل الخليط من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم بشكل فوري على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-